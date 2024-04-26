Почему Путин усилил ядерный шантаж: что напугало Кремль

Сегодня, 26 апреля, отмечается годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС, а также Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Между тем, Россия усилила ядерный шантаж и угрозы. Она заблокировала резолюцию ООН о запрещении ядерного оружия в космосе, угрожает Польше, которая подумывает о размещении на своей территории ядерных объектов. Параллельно с этим кремлевский подпевала – самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в его стране якобы размещено несколько десятков современных образцов тактического ядерного оружия из РФ. О чем говорят последние ядерные заявления и действия? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

РФ ищет новый уровень диалога

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье), политический аналитик Виталий Кулик считает, что происходит традиционное повышение ставок со стороны русских.

"У них исчерпываются возможности принудить нас к неким переговорам на своих условиях. Все их попытки заставить Украину договариваться "на том, что есть" (отказываться от своих временно оккупированных территорий) разбивается о невосприятие – и с нашей стороны, и со стороны наших партнеров", – поясняет эксперт.

По его мнению, в Кремле явно не ожидали, что Конгресс примет-таки уже весной решение по выделению помощи Украине, которая еще и пойдет к нам достаточно быстрыми темпами.

"Это вызвало форменную истерику. Россияне, похоже, рассчитывали, что Украина получит помощь, в лучшем случае, в конце этого года. А то и позже. Но всё произошло раньше. Сыграли многие факторы, в том числе, работа разведсообщества, давление со стороны разнообразных лоббистских групп, к чему которым трампистский штаб оказался чувствительным. И мы получили помощь. С серьезной задержкой в почти семь месяцев, за что мы расплатились потерями жизней, территорий, существенным осложнением ситуации на фронте. Но помощь получена. Что позволяет стабилизировать ситуацию", – отмечает Виталий Кулик.

Он обращает внимание, что возможная новая волна российского наступления, как отмечают разведка, военные обозреватели в нынешних условиях не будет настолько успешным, как рассчитывали в Кремле. Агрессору придется больше концентрироваться на небольших достижениях, выравнивании фронта и закреплении позиций.

"В таких условиях РФ ищет новый уровень диалога, прежде всего, с Западом, чтоб подтолкнуть к началу переговорного трека. Причем, россиянам это видится как достижение соглашения, обязывающего Украину придерживаться неких линий, обязательств. Тем самым создается долгоиграющая тема (урегулирование тех или иных статусов, отложенная евроатлантическая интеграция Украины, частичное снятие санкций с РФ и так далее). С поэтапным графиком выполнения пунктов, с Китаем в качестве гаранта. Но к "хотелкам" России не прислушиваются", – констатирует эксперт.

Европейский Союз неожиданно для россиян занял достаточно жесткую линию. Звучат соответствующие заявления от британцев, французов и даже немцев. Не говоря уж о США.

"Всё это не обещает агрессору ничего хорошего. Украина продолжает получать вооружения и боеприпасы. Никто не собирается садиться с Путиным за стол переговоров. Более того – в русских в принципе не видят переговорщиков. Запад хочет говорить с Китаем, а не с Россией", – подчеркивает Виталий Кулик.

Это, продолжает он, вызывает у путинского режима истерику, желание повысить ставку, побряцать оружием (в том числе ядерным), поугрожать.

"Но это более похоже на визг на высокой ноте истерички. Потому и нет особой реакции, – считает эксперт. – Ну, а в Украину происходящее вселяет некий осторожный оптимизм".

Что касается заявлений Лукашенко, отмечает Виталий Кулик, следует понимать, что тот не контролирует тактическое ядерное оружие (ТЯО), даже если оно есть на территории Беларуси.

"В любом, случае кнопка находится не в Минске, а в Москве. Политическое решение об использовании, размещении, контролю, безопасности и так далее – за Россией. Кремлевское руководство полностью контролирует тут ситуацию. А Лукашенко только освещает сам факт якобы нахождения ТЯО на белорусской территории", – резюмирует Виталий Кулик.

По его словам, русские давно используют Беларусь в качестве своего запасного двора. Этакий дачный домик, где они полноправные хозяева. И Лукашенко с этим ничего не может сделать.

"Он сам втянулся в эту историю. Его ставка не сыграла. Вот и остается лишь рассказывать о неких угрозах захвата территорий Беларуси теми или иными оппозиционными ему силами. Показывает на карте, откуда готовилось мифическое нападение. И тому подобное. Параллельно выкрикивая что-то вроде: "А у нас же есть теперь ядерное оружие! Так что вы нас не трогайте! Не помогайте полку Калиновского или прочим переходить к партизанским действиям на территории Беларуси!". Именно отсюда – все "ядерные" телодвижения со стороны Батьки", – уверен Виталий Кулик.

Всё выглядит как большой ядерный блеф

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

"В ядерной риторике Москвы и Минска нет ничего нового. По Беларуси еще прошлым летом были заявления, что якобы туда прибывает российское тактическое ядерное оружие. До сих пор, правда, непонятно, есть ли оно там на самом деле".

По мнению эксперта, пока всё выглядит как очередное нагнетание со стороны РФ страхов на Западе.

"И происходит это на фоне неуверенности Кремля в своей победе над Украиной. Потому он и пытается изменить общественное мнение на Западе, напугать тамошних политиков перспективой ядерного противостояния. Сделать всё, чтоб они перестали поддерживать нашу страну", – поясняет Сергей Гармаш.

То, что ядерный шантаж активизировался именно сейчас – не случайность, уверен он. Просматривается четкая параллель между этим – и позитивным для нас голосование в американском Конгрессе закона о поддержке Украины.

"Пока всё выглядит как большой ядерный блеф. Который, увы, может иметь серьезные последствия, – предупреждает эксперт. – На любое действие РФ и Беларуси (как фактически ее части) по милитаризации – Запад вынужден отвечать такими же действиями. И это тот самый случай, когда мнимая угроза может создать реальную опасность".

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