Чего боится РФ: как пытается сорвать саммит мира

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия планирует сорвать Глобальный саммит мира, намеченный на середину июня в Швейцарии. А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба акцентировал, что от Киева переговоров с путинским режимом о мире требуют не только откровенные сторонники Кремля, но и просто наивные люди, которые не понимают Россию и тот режим, который сейчас ее возглавляет. Он акцентировал, что РФ пойдет на конструктивные переговоры лишь, если Украина будет иметь успех на поле боя, а также появится коалиция стран, которая поддержит "формулу мира" Зеленского. О чем говорит ситуация, которая складывается сейчас вокруг переговорного кейса? Как она может развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Саммит мира. Фото из открытых источников
Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян поясняет:
По словам эксперта, из десяти пунктов нашей формулы мира девять – именно о слабости действующего миропорядка, потребности их изменить. Лишь десятый пункт непосредственно касается урегулирования российско-украинского противостояния.
Понятно, продолжает политолог, что РФ старается сорвать этот саммит. Причем действует несколькими путями.
Первый – уменьшить количество стран, которые приедут в Швейцарию. Формируя повестку, оправдывающую их не присутствие. Мол, раз там не будет России, то нет смысла и собираться.
Второй путь, который использует РФ для срыва саммита мира – это создание руками третьих субъектов (Турция, Китай, Беларусь) альтернативных "мирных предложений", которые содержали бы в себе скрытый интерес Кремля. И не соответствовали идеям справедливого мира между Украиной и Россией. Таким образом выстраивая коалицию стран, которые оправдают свой не приезд на июньский саммит тем, что они якобы поддерживают другие подходы, отмечает эксперт.
Третий путь – более комплексные операции милитарного и гибридного характера (в частности, наступательные действия оккупационной армии на украинском фронте), чтоб создать ощущение, будто сейчас любой разговор о мире неуместен.
Украина, акцентирует он, этому противопоставляет собственные действия. Ведет диалог с широким рядом стран, различными региональными лидерами, усиливая мироцентричный подход к формуле мира. Поясняя, что речь о решении проблем не только Украины, но и тех или иных стран, мира в целом.
Кроме того, мы готовится отбивать российское наступление, подчеркивает Олег Саакян. И выделение американской помощи, других беспрецедентных пакетов поддержки от наших партнеров – с качественно другим вооружением – также направлено на то, чтоб сорвать российский план, уверен эксперт.
По мнению политолога, партнера международной коммуникационной агенции Good Politics Максима Джигуна, то, что Россия пытается сорвать Глобальный саммит мира – хороший знак. Означающий, что украинская формула мира работает. Что россияне ее боятся. Именно потому не хотят допустить широкой коалиции по поддержке абсолютно объективного, демократического, правового окончания войны — с привлечением агрессора к ответственности.
Важно и то, отмечает он, что мы будем проводить этот форум, уже имея многомиллиардную помощь со стороны США.
У него нет сомнений, что РФ продолжит при помощи своих союзников типа Китая, Ирана, Северной Кореи и прочих тоталитарных и авторитарных режимов пытаться повлиять на третьи страны, чтоб те не брали участия в саммите мира.
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