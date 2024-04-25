Чего боится РФ: как пытается сорвать саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия планирует сорвать Глобальный саммит мира, намеченный на середину июня в Швейцарии. А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба акцентировал, что от Киева переговоров с путинским режимом о мире требуют не только откровенные сторонники Кремля, но и просто наивные люди, которые не понимают Россию и тот режим, который сейчас ее возглавляет. Он акцентировал, что РФ пойдет на конструктивные переговоры лишь, если Украина будет иметь успех на поле боя, а также появится коалиция стран, которая поддержит "формулу мира" Зеленского. О чем говорит ситуация, которая складывается сейчас вокруг переговорного кейса? Как она может развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит мира. Фото из открытых источников

Украина акционирует формулу мира

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян поясняет:

"Необходимо понимать, что саммит мира – это не о российско-украинских переговорах. Он о способности мира обеспечить возможности для дипломатического разрешения российско-украинской войны, не допустить новые войны, учитывая использование Россией слабостей международного правопорядка".

По словам эксперта, из десяти пунктов нашей формулы мира девять – именно о слабости действующего миропорядка, потребности их изменить. Лишь десятый пункт непосредственно касается урегулирования российско-украинского противостояния.

Понятно, продолжает политолог, что РФ старается сорвать этот саммит. Причем действует несколькими путями.

Первый – уменьшить количество стран, которые приедут в Швейцарию. Формируя повестку, оправдывающую их не присутствие. Мол, раз там не будет России, то нет смысла и собираться.

"Тем самым страна-агрессор хочет сузить те вызовы, что она бросила мировому порядку, исключительно до российско-украинского театра боевых действий. Тогда как пункт нашей формулы мира о ядерной безопасности – это куда шире, чем о захваченной Запорожской АЭС. Ведь завтра на другом континенте может быть захвачена АЭС. И миру снова нечего будет этому противопоставить, кроме как отправить абсолютно импотентную миссию МАГАТЭ, – поясняет Олег Саакян. – Украина кровно заинтересована, чтоб у мира появились механизмы разрешения таких ситуаций. Для начала – в случае с ЗАЭС. Тем самым создавая условия, благодаря которым действия России не станут прецедентом для повторения".

Второй путь, который использует РФ для срыва саммита мира – это создание руками третьих субъектов (Турция, Китай, Беларусь) альтернативных "мирных предложений", которые содержали бы в себе скрытый интерес Кремля. И не соответствовали идеям справедливого мира между Украиной и Россией. Таким образом выстраивая коалицию стран, которые оправдают свой не приезд на июньский саммит тем, что они якобы поддерживают другие подходы, отмечает эксперт.

Третий путь – более комплексные операции милитарного и гибридного характера (в частности, наступательные действия оккупационной армии на украинском фронте), чтоб создать ощущение, будто сейчас любой разговор о мире неуместен.

"Мол, РФ сильна, как никогда, а Украина якобы проигрывает в войне. Россияне хотели бы иметь именно такой фон, на котором саммит в Швейцарии будет выглядит неуместным, неадекватным реальности", – поясняет Олег Саакян.

Украина, акцентирует он, этому противопоставляет собственные действия. Ведет диалог с широким рядом стран, различными региональными лидерами, усиливая мироцентричный подход к формуле мира. Поясняя, что речь о решении проблем не только Украины, но и тех или иных стран, мира в целом.

"Украина фактически акционирует формулу мира, – поясняет политолог. – Предлагает различным странам взять лидерство в отдельных ее частях. Таким образом демонополизируя украинское авторство, делая это совместным продуктом всех, кто готов будет брать на себя ответственность за то, чтоб мир в процессе российско-украинской войны (и после) стал безопаснее, чем был до этого".

Кроме того, мы готовится отбивать российское наступление, подчеркивает Олег Саакян. И выделение американской помощи, других беспрецедентных пакетов поддержки от наших партнеров – с качественно другим вооружением – также направлено на то, чтоб сорвать российский план, уверен эксперт.

Россияне боятся украинской формулы мира

По мнению политолога, партнера международной коммуникационной агенции Good Politics Максима Джигуна, то, что Россия пытается сорвать Глобальный саммит мира – хороший знак. Означающий, что украинская формула мира работает. Что россияне ее боятся. Именно потому не хотят допустить широкой коалиции по поддержке абсолютно объективного, демократического, правового окончания войны — с привлечением агрессора к ответственности.

"Такие действия РФ лишь подчеркивают значимость саммита, намеченного на середину июня", – уверен эксперт.

Важно и то, отмечает он, что мы будем проводить этот форум, уже имея многомиллиардную помощь со стороны США.

"Как говорил один из американских дипломатов — дипломатия хорошо работает тогда, когда у нее за спиной есть танки. И Украина сейчас такие танки получила", – констатирует политолог.

У него нет сомнений, что РФ продолжит при помощи своих союзников типа Китая, Ирана, Северной Кореи и прочих тоталитарных и авторитарных режимов пытаться повлиять на третьи страны, чтоб те не брали участия в саммите мира.

"Возможно, появятся новости, что РФ очередной из африканских или азиатских стран простила долги на сотни млн долларов, тем самым покупая их неучастие во встрече в нейтральной Швейцарии, – прогнозирует Максим Джигун. – Нам же – свое дело делать. Хорошо, что мы имеем широкую поддержку среди демократического мира. Но важно привлекать и другие страны, колеблющиеся. Перетягивать их на свою сторону. И обеспечивать максимальную поддержку украинских инициатив".

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