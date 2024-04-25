Не только союзники РФ: Кулеба рассказал, кто на Западе хочет переговоров с Путиным

Переговоров, что называется здесь и сейчас с путинским режимом о мире требуют не только откровенные сторонники Владимира Путина, но и просто наивные люди, которые не понимают Россию и тот режим, который сейчас ее возглавляет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Guardian" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Глава МИД Украины отметил, с 2014 года и до полномасштабного вторжения в 2022 году Киев провел "200 раундов переговоров" с Кремлем.

Дмитрий Кулеба заявил, что среди тех людей, которые сегодня призывают к мирным переговорам с РФ, действительно есть такие, кто "играет за Путина". Но не все.

По мнению топ-дипломата, некоторые поддерживают идею переговоров из-за наивности. Вместе с тем Дмитрий Кулеба выделяет в отдельную категорию тех, кто "не понимает ни России", ни ее президента. Эти люди ошибочно убеждены, что переговоры нужно вести даже со всемирным злом.

По убеждению украинского министра, Владимир Путин согласится принять участие в действительно содержательных переговорах только тогда, когда его военная позиция будет "близка к краху". Чтобы дойти до этого момента, Украине следует придерживаться двойной стратегии: "успех на поле боя" и коалиция стран, которая поддержит "формулу мира" Владимира Зеленского.

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