Россия планирует сорвать Глобальный саммит мира. Подробности от Зеленского

У страны-террориста России есть четкий план, как помешать проведению Глобального саммита мира, который должен состояться в Швейцарии в середине июня, заявил Владимир Зеленский. По его словам, украинская разведка сумела узнать все враждебные планы.

Владимир Зеленский

Как сообщил глава Украины, разведчики получили конкретную информацию о том, что страна-агрессор Россия выписала четкий план, как уменьшить количество участников Глобального саммита мира и как сделать так, чтобы он не состоялся. По словам президента, РФ хочет сделать все для того, чтобы война продолжалась и мира не было долгое время.

"И мы вместе должны этому противодействовать – должны работать в единстве ради справедливого мира",

– призвал президент иностранных дипломатов во время встречи с ними.

При этом Зеленский подчеркнул, что именно Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии, дает всем реальный шанс на то, что этот справедливый мир будет установлен, а международное право восстановит свою действенность. Как добавил президент, Украина и ее союзники заинтересованы в том, чтобы привлечь страну-агрессора к ответственности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле критикуют проведение Глобального саммита мира в Швейцарии, поскольку считают, что на нем не смогут прекратить войну, поскольку на встречу не зовут Россию. Кроме того, министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что России не подходит Швейцария как площадка для переговоров, потому что она потеряла свою нейтральность и стала враждебной для РФ страной.

Вместе с тем, эксперты отмечают , что идут дебаты по поводу того, стоит ли приглашать Россию к участию в саммите или нет. И если стоит, то как это сделать, ведь Украина выступает категорически против этого.