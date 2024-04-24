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Россия планирует сорвать Глобальный саммит мира. Подробности от Зеленского

У страны-агрессора России есть план, как добиться того, чтобы сорвать Глобальный саммит мира, который в июне должен состояться в Швейцарии, сообщил в Твиттере президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев знает обо всех враждебных намерениях

24 апреля 2024, 19:34
Автор:
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Ткачик Олеся
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У страны-террориста России есть четкий план, как помешать проведению Глобального саммита мира, который должен состояться в Швейцарии в середине июня, заявил Владимир Зеленский. По его словам, украинская разведка сумела узнать все враждебные планы.

Россия планирует сорвать Глобальный саммит мира. Подробности от Зеленского

Владимир Зеленский

Как сообщил глава Украины, разведчики получили конкретную информацию о том, что страна-агрессор Россия выписала четкий план, как уменьшить количество участников Глобального саммита мира и как сделать так, чтобы он не состоялся. По словам президента, РФ хочет сделать все для того, чтобы война продолжалась и мира не было долгое время.

"И мы вместе должны этому противодействовать – должны работать в единстве ради справедливого мира",
– призвал президент иностранных дипломатов во время встречи с ними.

При этом Зеленский подчеркнул, что именно Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии, дает всем реальный шанс на то, что этот справедливый мир будет установлен, а международное право восстановит свою действенность. Как добавил президент, Украина и ее союзники заинтересованы в том, чтобы привлечь страну-агрессора к ответственности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле критикуют проведение Глобального саммита мира в Швейцарии, поскольку считают, что на нем не смогут прекратить войну, поскольку на встречу не зовут Россию. Кроме того, министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что России не подходит Швейцария как площадка для переговоров, потому что она потеряла свою нейтральность и стала враждебной для РФ страной.

Вместе с тем, эксперты отмечают , что идут дебаты по поводу того, стоит ли приглашать Россию к участию в саммите или нет. И если стоит, то как это сделать, ведь Украина выступает категорически против этого.




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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1783157777382174813
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