Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг

Министерство финансов США сообщило, что не будет продолжать действие генеральной лицензии, которая временно позволяла РФ в условиях санкций проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах. Эксперты пояснили изданию "Комментарии", что это значит и какова вероятность, что Россию всё же накроет дефолт.

Дефолт в России. Фото: из открытых источников

Цель санкций США – это не поставить РФ в условия дефолта, а добиться прекращения военных действий

Член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран поясняет:

"27 мая РФ нужно было выплатить 26,5 млн евро и 71,25 млн долларов США. По информации Reuters от 20 мая, правительство РФ осуществило данную выплату с опережением, т.е. по состоянию на сегодня инвесторы должны были уже получить средства. Также за июнь предполагается еще 3 выплаты на 395 млн долларов. Ближайшие выплаты правительства РФ, которые не осуществлены до истечения лицензии в США, должна состояться 23 июня 2022 года. По обеим выплатам предусмотрен грейс-период 30 дней. Однако есть еще выплата на 159 млн долларов 24 июня, грейс-период по которой только 15 дней".

Эксперт напоминает, что цель санкций США – это не поставить РФ в условия дефолта, а добиться прекращения военных действий. Как минимум – возврат конфронтации в дипломатическую сферу. Поэтому далее ситуация будет зависеть исключительно от действий страны-агрессора, отмечает Виталий Шапран.

"Невыплата со стороны правительства РФ 23 мая будет означать, что страна войдет в состояние технического дефолта, а уже 11 июля дефолт перестанет быть техническим, – подчеркивает он. – До 11 июля у правительства РФ будет время подумать над своим поведением на территории другой суверенной страны. Если соглашение до 11 июля включительно достигнуто не будет, то технический дефолт станет обычным. В результате кредиторы смогут начать создавать комитет, подавать в суды и арестовывать активы российского правительства по всему миру, не обязательно только в недружественных странах. Что, конечно же, доставит массу беспокойства россиянам и их госструктурам, и госкомпаниям".

Арест всех активов очень болезненная штука. И летом всё это, похоже, станет неизбежным для России

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин поясняет, что ранее действовала генеральная лицензия на право использования Россией американской валюты для выполнения обязательств. То есть, вы можете погашать не только с помощью валютных резервов (значительная часть которых у РФ заморожена), но и с любых других счетов госпредприятий. Это и происходило. Таким образом, отмечает эксперт, Россия уходила от дефолта.

"Сейчас же Минфин США (лучше позже, чем никогда) забрал у страны-агрессора эту самую генеральную лицензию на право осуществления платежей в американской валюте. Поэтому формально технический дефолт является уже неустранимым. Потому что достаточно большой пакет российского госдолга номинирован в долларах. А изменение валюты оплаты является нарушением условий заимствования. Оно возможно лишь в случае, если будет добровольное согласие всех участников процесса. То есть, если и заемщик, и кредитор согласятся поменять валюту оплаты. Часть российского госдолга покупали банки с российским капиталом, что мы и видели. Естественно, они согласились на изменение валюты выплаты. А когда речь идет о классическом кредиторе (западная финансовая компания или пенсионный фонд), то никто идти на изменение валюты заимствования не будет", – рассказал Олег Пендзин.

По его словам, единственный момент (и, скорее всего, россияне предложат это сделать) – поменять валюту заимствования с доллара на евро. И определенные категории кредиторов могут с этим согласиться. Так Россия часть своих облигаций сможет вывести из-под дефолта.

"Но даже если одна облигация не оплачена вовремя – и наступает дефолт. А следующим шагом – кросс-дефолт, то есть досрочное предъявление к оплате одновременно всех долговых обязательств эмитенту (организация, которая выпускает ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности), который вовремя не расплатился по текущим долгам. По евробондам есть такая неприятность для страны, которая допускает несвоевременную выплату по облигациям. Если вы просрочили оплату хоть один день после 30-дневного льготного срока, вам все ваши кредиторы (даже имеющие срок погашения намного позднее) могут, согласно международному финансовому праву, предъявить к оплате все долги. Одномоментно Россия может получить необходимость выплатить 150 млрд долларов. У нее точно нет таких денег", – акцентирует Олег Пендзин.

При этом, подчеркивает он, при указанных выше условиях хватит даже одной облигации, чтобы получить кросс-дефолт.

"Как результат – арест всех активов. Очень болезненная штука. И летом всё это, похоже, станет неизбежным для России, – отмечает эксперт. – При этом надо понимать, что российскую глубинку дефолт зацепит не сильно. Они и так там живут крайне бедно. И особых проблем, чтобы сохранять их привычный уровень потребления, не будет. А вот средний российский класс дефолт здорово ударит по карману".

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