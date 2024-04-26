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Действительно ли у РФ бесконечные ресурсы: в ВСУ назвали реальный потенциал оккупантов

Россия пытается убедить украинцев в том, что владеет бесконечными ресурсами

сегодня, 23:30
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики прилагают много усилий, чтобы убедить украинцев в бесконечности собственных ресурсов и толерантности к своим потерям, отметил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Действительно ли у РФ бесконечные ресурсы: в ВСУ назвали реальный потенциал оккупантов

РФ на самом деле чувствительна к потерям. Фото из открытых источников

"Ресурсов у россиян действительно очень много, в том числе человеческих. Из-за этого и из-за уровня морального развития и нищей ментальности россияне не бережут своих бойцов. Но это не значит, что враг непобедим и вообще не чувствует потерь. Потери для них тоже ощутимы. И чем дальше, тем более ощутимы", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ выразил уверенность, что Украина может победить РФ за счет характера украинцев, мобилизации всего общества и сплоченности вокруг единой цели.

"Если мы еще и создадим собственный ВПК и будем иметь собственные ресурсы для ведения боя – победа Украины вполне реальна", – добавил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на помощь США, официальный Киев должен работать над созданием коалиции европейских государств по постоянной поддержке Украины, считает политолог Андрей Городницкий. Кроме того, добавил политолог, нужно наконец-то выбраться из коррупции и справедливо распределять украинские богатства.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики расширили плацдарм в районе Очеретино, для стабилизации ситуации ВСУ необходимо ввести новые подразделения, пишет бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер Николай Мельник. По мнению офицера ВСУ, единственный выход — введение новых подразделений или срочное прикомандирование ТРО, что позволит частично выровнять ситуацию и в случае необходимости сделать отступление украинских подразделений, защищающих Бердичи, более безопасным и прогнозируемым.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5137
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