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Марьян Ощановский
Российские захватчики прилагают много усилий, чтобы убедить украинцев в бесконечности собственных ресурсов и толерантности к своим потерям, отметил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
РФ на самом деле чувствительна к потерям. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ выразил уверенность, что Украина может победить РФ за счет характера украинцев, мобилизации всего общества и сплоченности вокруг единой цели.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на помощь США, официальный Киев должен работать над созданием коалиции европейских государств по постоянной поддержке Украины, считает политолог Андрей Городницкий. Кроме того, добавил политолог, нужно наконец-то выбраться из коррупции и справедливо распределять украинские богатства.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики расширили плацдарм в районе Очеретино, для стабилизации ситуации ВСУ необходимо ввести новые подразделения, пишет бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер Николай Мельник. По мнению офицера ВСУ, единственный выход — введение новых подразделений или срочное прикомандирование ТРО, что позволит частично выровнять ситуацию и в случае необходимости сделать отступление украинских подразделений, защищающих Бердичи, более безопасным и прогнозируемым.
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