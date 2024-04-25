Оправданы ли действия МИД с запретом консульских услуг для мужчин: почему возник резонанс

Решение украинского МИД до вступления в силу обновленного закона о мобилизации ограничить предоставление консульских услуг для военнообязанных граждан нашей страны, находящихся за границей, вызвало бурную реакцию в украинском обществе. Часть его, включая некоторых нардепов, возмущается попранием норм Конституции и прав граждан. Часть, включая военных и собственно министра иностранных дел Дмитрия Кулебу поясняют, что данное решение – о справедливости, подчеркивая, что неправильно, когда одни воюют более двух лет, а другие отсиживаются за границей. Министр обороны той же Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что считает правильным вернуть в Украину мужчин призывного возраста. А вот в Германии к такому шагу не готовы. Как оцениваете решение украинского МИД и реакцию на него? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Запрет на консульские услуги для мужчин. Фото: из открытых источников

У нас, в отличие от России, никого принудительно в гражданстве не держат

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий признался, что его удивляет освещение вопроса приостановки предоставления консульских услуг определенной категории украинцев за границей – с упором, что это некие ограничения.

"Я наблюдаю скорее попытку привести в соответствие пользование лицами своих прав, сервисов государства – и выполнением этими же лицами базовых обязанностей перед государством. То, о чем сейчас напомнило наше Министерство иностранных дел, это база. Это основы общественного договора, конституционного строя, предусматривающие, что, если лицо пользуется правами гражданина, из этого автоматические вытекают и обязательства. Одно без второго, в принципе, не существует. Это очевидные вещи", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что украинцы за границей находятся именно потому, что они украинцы. Не люди без гражданства. Они получают вид на жительство именно как граждане Украины на основании межгосударственных соглашений. Получают статус беженца именно потому, что являются гражданами Украины, на которую напала Россия.

"Более того – если с ними что-то случается, они тут же обращаются в консульство. И среди ночи поднимают консулов, которые едут вытаскивать украинцев из полицейских участков (если они что-то натворили), разруливать какие-то конфликты. Они обращаются в консульство за услугами нотариата и так далее", – подчеркивает Евгений Дикий.

То есть, продолжает он, для этих украинцев было очевидно, что государство должно выполнять свои обязательства по отношению к ним. Но при этом они почему-то решили, что у них касательно этого государства обязательств нет.

"Вот им и напомнили, что это – взаимосвязанные вещи. Более того — им не говорят что-то вроде "хочешь паспорт — иди на фронт!". Всё, что им надо — просто стать на воинский учет. То, что они и так должны были сделать. Причем, давно. Получается, они незаконно не состояли на воинском учете, а им напомнили, что это – их обязанность. И какое же мы видим в ответ негодование! Если на то пошло, этих людей просто приравняли к нам с вами. Как мы в Украине должны состоять на воинском учете, так и все, кто выехал — тоже. И сейчас просто внедряются стимулирующие меры. Чтоб люди, наконец, выполнили то, что и так должны были сделать раньше. Почему те, кто за границей, должен находится в иных условиях, быть более привилегированным чем те, кто остался в стране?" – вопрошает Евгений Дикий.

По его мнению, в случае, если кого-то такой характер общественного договора не устраивает, этот человек может отказаться от украинского гражданства. И снять с себя и всю тяжесть обязательств, но и все права, которые из этого проистекают. У нас, в отличие от России, никого принудительно в гражданстве не держат, напоминает эксперт.

Он резюмирует:

"Наконец, наше государство решило напомнить, что всё работает лишь в комплексе, или не работает вообще. Или и права, и обязанности. Или ни того, ни другого".

Чтобы люди возвращались, надо создавать соответствующие условия

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков уверен, что попытка лишить украинских граждан, которые выехали за рубеж (кто-то — легально, кто-то – нет, суть не в этом) консульского обслуживания – это один из примеров того, как из хороших намерений в бестолковом исполнении получается то, что даже хуже осознанной диверсии со стороны врага.

"Граждане Украины остаются таковыми, обладают всеми конституционными правами, даже, если они нарушили закон и это признал суд, – напоминает эксперт. – А тут и суда-то не было! Но людей лишают прав получать консульскую защиту, обеспечение. Это в высшей степени нелепость, антизаконность. И очевидно, что эти попытки добавят к тому нехорошему списку, который существует в США относительно действий украинской власти".

Да, продолжает Александр Кочетков, надо возвращать людей, выехавших за границу. Да, надо заниматься усилением мобилизации, потому что в армии катастрофически не хватает людей. Но делать это нужно по-другому. Позитивно стимулируя, а не принуждая.

"Отрезание от консульского обслуживания приведет к стремительному поиску (и нахождению) паспортов других стран, – прогнозирует аналитик. – То есть, люди станут переходить в другое гражданство, причем, с обидой на Украину. Рвать связи с нашей страной. Переставать пересылать сюда деньги, донатить ВСУ и так далее. Будут прятаться уже значительно серьезнее, чем ранее".

Решать вопросы возвращения украинцев со странами, где много наших беженцев, надо, акцентирует эксперт. Но точно не так, как взялся делать сейчас наш МИД.

"Чтобы люди возвращались, надо создавать соответствующие условия. Решать массу проблем. В том числе несправедливости, коррупции в самой Украине. Надо создавать стимулы и надежды — что после войны, даже во время войны — в нашей стране можно работать, зарабатывать, а не только воевать и постепенно умирать. Непонимание этого очень негативно влияет на наши перспективы победить и построить успешное, независимое государство, ради чего мы и воюем", – констатирует Александр Кочетков.

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