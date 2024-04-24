Чего добилась власть запретом на консульские услуги для мужчин: какие будут последствия

Тема о ценности гражданина и обязанности государства стала сама собой актуальна после новости о том, что украинским мужчинам за границей приостановят предоставление консульских услуг. И это на фоне других новостей о том, что нам уже сейчас не хватает миллионов человек для того, чтобы экономика страны продолжала работать. А будет не хватать еще больше. Ведь такие решения й значительно увеличивают риски, что даже по окончании войны люди, которые не получили консульские услуги и отказались от украинского гражданства, уже не вернутся обратно. Правильное ли это решение власти? Чего в итоге ожидать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Прекращение консульских услуг для мужчин за границей. Фото: из открытых источников
Данная непродуманная инициатива будет вскоре свернута
Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь поделился таким мнением:
"Очевидно, что это тактическая, стратегическая, политическая, социальная ошибка украинских властей. И ее нужно как можно быстрее исправлять. Я не знаю, чем руководствовался наш глава МИД, решив лишить украинцев консульских услуг. Неужели он думает, что сейчас мужчины, находящиеся за пределами Украины, бросят всё – и вернуться, потому что им перестанут предоставлять консульские услуги?!".
Эксперт акцентирует, что люди, которые уже выехали – сделали свой выбор. И задача государства сделать всё, чтоб они захотели вернуться. Не по принуждению, а по собственной воле. Сделать такие условия в стране, чтоб здесь хотелось жить и работать. Мотивировать, а не запугивать.
"Если у нас простым решением МИД так легко нарушается Конституция, права граждан – о, чем можно говорить? Это какой-то сюр! Уверен, что данная, мягко говоря, непродуманная инициатива, будет вскоре свернута. Но она уже нанесла и еще нанесет огромный урон Украине. Имиджевый, демографический. Те, кто подумывал вернуться, после подобного решения точно захотят остаться там, где они сейчас. А если не там — где угодно, кроме Украины. Будут искать временное гражданство, а со временем и постоянное, – прогнозирует Руслан Соболь. – Мы потеряем людей — самый ценный ресурс!".
По мнению эксперта, исправить ситуацию можно лишь публичным извинением, скорейшим сворачиванием этой инициативы, а также — отставкой министра внешней политики.
"Должна быть политическая ответственность за непродуманные решения. Нужно не отпугивать, а привлекать. Иначе нам понадобятся десятилетия на исправление этой ошибки", – предупреждает Руслан Соболь.
Он обратил внимание на еще один важный момент. На то, что данная пагубная инициатива МИД, как и ряд других тревожных инициатив со стороны государства – это своеобразный экзамен для украинцев как для общества, как для нации.
"Нас то и дело пытаются разделить: на тех, кто говорит на украинском языки – или на другом. Кто в Украине – и за ее пределами. Кто воюет – нет. И так далее... Но ведь помогать своей стране можно по-разному. Живя в разных местах, говоря на разных языках. Воюя, в том числе, на экономическом или информационном фронте. В том числе – за рубежом. И нам важно выдержать это испытание, не дать себя разделить на "правильных" и "неправильных" украинцев", – уверен эксперт.
Очень спорный вопрос все эти ограничительные моменты
По словам кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, с политико-юридической точки зрения решение МИД Украины приостановить консульские услуги для мужчины от 18 до 60 лет, находящихся за рубежом, выглядит поспешным.
"Речь идет не только о паспортах, там широкий спектр консульских услуг, вплоть до регистрации актов смерти или вопросов, связанных с отказом от гражданства, – подчеркивает он. – Закон о мобилизации начнет действовать лишь с 18 мая. И сами по себе ограничения, заложенные там, в том числе, касательно выехавших за границу, вызывают вопросы. Есть норма Конституции, обязывающая государство заботится о своих гражданах, находящихся за рубежом. Но когда МИД начинает еще проявлять подобные инициативы, это лишь усугубляет ситуацию. Пока выглядит так, что в ведомстве Кулебы перестарались. Возможно, был расчет на то, чтоб информационно повлиять на военнообязанных мужчин, находящихся за рубежом и не обновивших свои данные. В итоге вызвали панику и недовольство".
По словам Алексея Якубина, скорее всего, будет негативная реакция у различных правозащитных организаций – как украинских, так и иностранных.
"Очень спорный вопрос все эти ограничительные моменты, – отмечает он. – С политической точки зрения логика понятна — принят новый закон о мобилизации, нужно ему соответствовать. Но, во-первых, всё делается явно поспешно. Во-вторых, юридически некорректно".
В краткосрочной перспективе такие шаги должны активизировать мужчин, заставить обновить военно-учетные данные и так далее. Но в дальнейшем может привески к прямо противоположному результату, считает политолог.
"Люди станут искать способы получить гражданство тех стран, на территории которых оказались. А это миллионы украинцев, которые могут перестать быть украинцами. Я не знаю, просчитывали ли во власти такой аспект. Учитывая резонанс, это может повлечь за собой и отставку министра иностранных дел. Тема очень щекотливая, контраверсийная. Куда важнее было бы постараться, чтоб граждане сохраняли связь с Украиной, не отталкивать их, – уверен Алексей Якубин. – Демографически ситуация у нас и так сложная, зачем же ее усугублять в среднесрочной и долгосрочной перспективе?".
Чиновники делят граждан на тех, кто уехал, и на тех, кто остался
Кандидат экономических наук, собственник медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский считает, что такое решение МИД Украины вызвало много вопросов и показало, как чиновники делят граждан Украины на тех, кто уехал, и на тех, кто остался.
"Зеркально можно поделить чиновников на тех, кто работает для Украины, и на тех, кто ее обворовывет. При этом, те, кто ворует, продолжают пользоваться государственными услугами в полном объеме", – отметил Виктор Гольдский.
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Ігор
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Продовжується нечуване розбещення корумпованої верхівці абсолютною владою під дахом друга Зе - Єрмака. Влада насолоджується абсолютною покори черні. Поки верхівка всіх своїх, навіть дорослих і друзів, вивезла у безпеку та по 6 годин не працює, а в укриттях, чернь спокійно нехтує безпекою найдорожчого - дітей. Лунає тривога, а мами спокійно вигулюють дітей тому в нас їх стільки гине. Тобто, чим більше соціальний статус, тим більша турбота про своїх. Вони всі як один будуть жити за 90 років. Один юдейський Кернес здох раніше, бо занадто нахабнів по відношенню до російського криміналу.