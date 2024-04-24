Чего добилась власть запретом на консульские услуги для мужчин: какие будут последствия

Тема о ценности гражданина и обязанности государства стала сама собой актуальна после новости о том, что украинским мужчинам за границей приостановят предоставление консульских услуг. И это на фоне других новостей о том, что нам уже сейчас не хватает миллионов человек для того, чтобы экономика страны продолжала работать. А будет не хватать еще больше. Ведь такие решения й значительно увеличивают риски, что даже по окончании войны люди, которые не получили консульские услуги и отказались от украинского гражданства, уже не вернутся обратно. Правильное ли это решение власти? Чего в итоге ожидать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Прекращение консульских услуг для мужчин за границей. Фото: из открытых источников

Данная непродуманная инициатива будет вскоре свернута

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь поделился таким мнением:

"Очевидно, что это тактическая, стратегическая, политическая, социальная ошибка украинских властей. И ее нужно как можно быстрее исправлять. Я не знаю, чем руководствовался наш глава МИД, решив лишить украинцев консульских услуг. Неужели он думает, что сейчас мужчины, находящиеся за пределами Украины, бросят всё – и вернуться, потому что им перестанут предоставлять консульские услуги?!".

Эксперт акцентирует, что люди, которые уже выехали – сделали свой выбор. И задача государства сделать всё, чтоб они захотели вернуться. Не по принуждению, а по собственной воле. Сделать такие условия в стране, чтоб здесь хотелось жить и работать. Мотивировать, а не запугивать.

"Если у нас простым решением МИД так легко нарушается Конституция, права граждан – о, чем можно говорить? Это какой-то сюр! Уверен, что данная, мягко говоря, непродуманная инициатива, будет вскоре свернута. Но она уже нанесла и еще нанесет огромный урон Украине. Имиджевый, демографический. Те, кто подумывал вернуться, после подобного решения точно захотят остаться там, где они сейчас. А если не там — где угодно, кроме Украины. Будут искать временное гражданство, а со временем и постоянное, – прогнозирует Руслан Соболь. – Мы потеряем людей — самый ценный ресурс!".

По мнению эксперта, исправить ситуацию можно лишь публичным извинением, скорейшим сворачиванием этой инициативы, а также — отставкой министра внешней политики.

"Должна быть политическая ответственность за непродуманные решения. Нужно не отпугивать, а привлекать. Иначе нам понадобятся десятилетия на исправление этой ошибки", – предупреждает Руслан Соболь.

Он обратил внимание на еще один важный момент. На то, что данная пагубная инициатива МИД, как и ряд других тревожных инициатив со стороны государства – это своеобразный экзамен для украинцев как для общества, как для нации.

"Нас то и дело пытаются разделить: на тех, кто говорит на украинском языки – или на другом. Кто в Украине – и за ее пределами. Кто воюет – нет. И так далее... Но ведь помогать своей стране можно по-разному. Живя в разных местах, говоря на разных языках. Воюя, в том числе, на экономическом или информационном фронте. В том числе – за рубежом. И нам важно выдержать это испытание, не дать себя разделить на "правильных" и "неправильных" украинцев", – уверен эксперт.

Очень спорный вопрос все эти ограничительные моменты

По словам кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, с политико-юридической точки зрения решение МИД Украины приостановить консульские услуги для мужчины от 18 до 60 лет, находящихся за рубежом, выглядит поспешным.

"Речь идет не только о паспортах, там широкий спектр консульских услуг, вплоть до регистрации актов смерти или вопросов, связанных с отказом от гражданства, – подчеркивает он. – Закон о мобилизации начнет действовать лишь с 18 мая. И сами по себе ограничения, заложенные там, в том числе, касательно выехавших за границу, вызывают вопросы. Есть норма Конституции, обязывающая государство заботится о своих гражданах, находящихся за рубежом. Но когда МИД начинает еще проявлять подобные инициативы, это лишь усугубляет ситуацию. Пока выглядит так, что в ведомстве Кулебы перестарались. Возможно, был расчет на то, чтоб информационно повлиять на военнообязанных мужчин, находящихся за рубежом и не обновивших свои данные. В итоге вызвали панику и недовольство".

По словам Алексея Якубина, скорее всего, будет негативная реакция у различных правозащитных организаций – как украинских, так и иностранных.

"Очень спорный вопрос все эти ограничительные моменты, – отмечает он. – С политической точки зрения логика понятна — принят новый закон о мобилизации, нужно ему соответствовать. Но, во-первых, всё делается явно поспешно. Во-вторых, юридически некорректно".

В краткосрочной перспективе такие шаги должны активизировать мужчин, заставить обновить военно-учетные данные и так далее. Но в дальнейшем может привески к прямо противоположному результату, считает политолог.

"Люди станут искать способы получить гражданство тех стран, на территории которых оказались. А это миллионы украинцев, которые могут перестать быть украинцами. Я не знаю, просчитывали ли во власти такой аспект. Учитывая резонанс, это может повлечь за собой и отставку министра иностранных дел. Тема очень щекотливая, контраверсийная. Куда важнее было бы постараться, чтоб граждане сохраняли связь с Украиной, не отталкивать их, – уверен Алексей Якубин. – Демографически ситуация у нас и так сложная, зачем же ее усугублять в среднесрочной и долгосрочной перспективе?".

Чиновники делят граждан на тех, кто уехал, и на тех, кто остался

Кандидат экономических наук, собственник медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский считает, что такое решение МИД Украины вызвало много вопросов и показало, как чиновники делят граждан Украины на тех, кто уехал, и на тех, кто остался.

"Зеркально можно поделить чиновников на тех, кто работает для Украины, и на тех, кто ее обворовывет. При этом, те, кто ворует, продолжают пользоваться государственными услугами в полном объеме", – отметил Виктор Гольдский.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцы за границей не могут получить консульские услуги: плюсы и минусы такого решения власти.



