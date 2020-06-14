В ДНР отменили режим полной боеготовности

Один из главарей сепаратистского формирования в Донецкой области, так называемой "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ "Народной милиции" о снижении боевой готовности в связи со снижением обострения военной ситуации на границах. Об этом сообщается на официальной странице "руководителя" самопровозглашенной республики.

"Принимая во внимание результаты проверки работы системы государственного и военного управления в условиях обострения военной ситуации, приказываю с 15 июня 2020 года снизить степень боевой готовности подразделений Народной милиции до уровня, обеспечивающего безопасность граждан, неприкосновенность границ и целостность инфраструктуры Донецкой Народной Республики", - указано в сообщении.

Однако, при этом Пушилин добавил, что боевики продолжат следить за ситуацией и в случае увеличения активности со стороны ВСУ, готовы предпринять адекватные меры и возобновить усиление боевой подготовки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько пророссийских оккупантов на Донбассе погибли в ходе вооруженных столкновений за 2019 год. Как отметили в украинской разведке, различные ранения и травмы получили 939 человек со стороны так называемых "ЛНР" и ДНР". Украинской армии за год удалось повредить 110 единиц вражеской техники. В ООС говорят о том, что в наступившем 2020 году они продолжают давать отпор и сдерживать наступление, которое ведется со стороны РФ и оккупантов.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!