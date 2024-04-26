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Когда ВСУ смогут начать мощное контрнаступление: СМИ рассказали о планах Украины

Для подготовки масштабного контрнаступления Украине понадобится не менее двух лет

сегодня, 00:35
Автор:
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Марьян Ощановский
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Чтобы начать мощное контрнаступление, Украине нужно время до 2026 или 2027 года, пишет The Economist со ссылкой на источники.

Когда ВСУ смогут начать мощное контрнаступление: СМИ рассказали о планах Украины

Украина не отказывается от контрнаступательных планов. Фото из открытых источников

Издание пишет, что человек, знакомый с планами, сообщил, что для подготовки серьезного наступательного потенциала Украине, вероятно, понадобится время до 2026 или 2027 года.

The Economist отмечает, что большой военный прорыв ВСУ может произойти через несколько лет, только если будет сохранена и усилена широкомасштабная поддержка Запада. Однако, отмечает издание, такой уверенности нет, учитывая нестабильность американской политики.

Как известно, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает, что граждане Украины, забывшие о своей обязанности защищать родину, не имеют права требовать справедливого отношения к себе со стороны государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активизация Китая свидетельствует о его желании выступить гарантом стабильности во всем мире, в том числе в Украине и на Ближнем Востоке, считает политический эксперт Валерий Клочок. По мнению политолога, подготовка Россией нового наступления, мирного саммита в Швейцарии, активизации переговоров между Китаем и европейскими странами и готовности Конгресса США после длительной паузы выделить помощь Украине могут свидетельствовать о приближении определенного "момента истины".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, офицер ВСУ Максим Жорин выразил сомнения, что принятый ВРУ закон о мобилизации решит проблему дефицита людей в армии. Кроме того, офицер ВСУ отметил, что без реформ системы рекрутинга и учебных центров, а также справедливого распределения мобилизованных существенно улучшить ситуацию вряд ли удастся.



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Источник: https://www.economist.com/briefing/2024/04/25/americas-61bn-aid-package-buys-ukraine-time
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