Граждане Украины, забывшие о своем долге защищать родину, не имеют права требовать справедливого отношения к себе со стороны государства, считает заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В Польше уклонисты требовали соблюдения своих прав. Фото из открытых источников

"Такая сплоченность и давление нашего мощного заграничного фронта в Польше пригодились бы, если не на реальном фронте, то хотя бы во время украинофобской блокады на границе. А если серьезно, то люди, решившие забыть о своих обязанностях, не могут требовать соблюдения своих прав от государства. Очень удобно убежать в самое тяжелое для Украины время, а потом ныть, что государство не предоставляет им какие-либо услуги", — заявил Максим Жорин.

Офицер ВСУ добавил, что "не нужно требовать справедливости, если сам этого правила не соблюдаешь".

"Когда одна категория украинцев уже два года борется за будущее абсолютно для всех, а другая "живет свою жизнь", то это тоже не очень справедливо", — резюмировал военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активизация Китая свидетельствует о его желании выступить гарантом стабильности во всем мире, в том числе в Украине и на Ближнем Востоке, считает политический эксперт Валерий Клочок. По мнению политолога, подготовка Россией нового наступления, мирного саммита в Швейцарии, активизации переговоров между Китаем и европейскими странами и готовности Конгресса США после длительной паузы выделить помощь Украине могут свидетельствовать о приближении определенного "момента истины".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, офицер ВСУ Максим Жорин выразил сомнения, что принятый ВРУ закон о мобилизации решит проблему дефицита людей в армии. Кроме того, офицер ВСУ отметил, что без реформ системы рекрутинга и учебных центров, а также справедливого распределения мобилизованных существенно улучшить ситуацию вряд ли удастся.

