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Марьян Ощановский
Граждане Украины, забывшие о своем долге защищать родину, не имеют права требовать справедливого отношения к себе со стороны государства, считает заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
В Польше уклонисты требовали соблюдения своих прав. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ добавил, что "не нужно требовать справедливости, если сам этого правила не соблюдаешь".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активизация Китая свидетельствует о его желании выступить гарантом стабильности во всем мире, в том числе в Украине и на Ближнем Востоке, считает политический эксперт Валерий Клочок. По мнению политолога, подготовка Россией нового наступления, мирного саммита в Швейцарии, активизации переговоров между Китаем и европейскими странами и готовности Конгресса США после длительной паузы выделить помощь Украине могут свидетельствовать о приближении определенного "момента истины".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, офицер ВСУ Максим Жорин выразил сомнения, что принятый ВРУ закон о мобилизации решит проблему дефицита людей в армии. Кроме того, офицер ВСУ отметил, что без реформ системы рекрутинга и учебных центров, а также справедливого распределения мобилизованных существенно улучшить ситуацию вряд ли удастся.
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Ігор
сегодня, 21:59
Тим хто два роки воює також треба припинити жалітись. Забули що усі депутати мери і подібні корумповані тіла, також без заміни тепер працюють, як би не було їм важко їх сім'ям, але вони не жаліються. Це ж ви вимагали поки війна жодних виборів. Хоч хтось з депутатів мирів, навіть друзів Зе з Банковій почав жалітись що тепер їм невизначений термін важко працювати доведеться для України? Щось ніхто з них ротації не вимагає, то й ви звикайте боротись до перемоги, а після буде відпочинок.