В Кремле отреагировали на поставку ATACMS Украине

Путинский режим пытается делать вид, что нисколько не обеспокоен относительно передачи Киеву американских баллистических ракет ATACMS и уверяет, что такой ход США не изменит исход войны, а только доставит больше проблем самой Украине. Как передает портал "Комментарии", такое мнение выразил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля заявил, что это демонстрирует прямую вовлеченность Соединенных Штатов Америки в эту войну.

По словам пресс-секретаря Путина, Вашингтон "идет по дороге" повышения дальности работы систем вооружений, которые он передает украинской армии.

"Это [получение ATACMS] не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции, мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине", — цитируют Дмитрия Пескова российские пропагандистские СМИ.

Отметим, в свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что поступление ракет большой дальности ATACMS в достаточном количестве позволит украинским силам ухудшить материально-техническое обеспечение российских оккупантов и угрожать их аэродромам в глубоком тылу, хотя месяцы задержки могли дать России время, чтобы уменьшить потенциальный оперативный эффект для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден подписал долгожданный закон о выделении Украине помощи в размере 61 млрд долларов. Более того, стало известно, что Украина еще раньше получила дальнобойные американские ракеты ATACMS. Правда бить ими разрешили лишь по суверенной украинской территории в международно признанных границах. При этом канцлер Германии Олаф Шольц так и не решается передать Украине ракеты Taurus. О чем говорят подвижки и не подвижки касательно помощи Украине со стороны Запада? Чего ожидать далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



