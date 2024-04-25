В США ответили, смогут ли ATACMS помочь Украине переломить ход войны

Поступление ракет большой дальности ATACMS в достаточном количестве позволит украинским силам ухудшить материально-техническое обеспечение российских оккупантов и угрожать их аэродромам в глубоком тылу, хотя месяцы задержки могли дать России время, чтобы уменьшить потенциальный оперативный эффект для Украины. Как передает портал "Комментарии", такого мнения придерживаются американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Эксперты отметили, вооруженные кассетными боеприпасами версии ракет ATACMS позволят украинским военным наносить более эффективные удары по аэродромам, чем отдельные ракетные удары по отдельным самолетам.

Эти удары могут заставить российское командование перевести самолеты дальше от линии фронта, хотя это, вероятно, в большей степени касается вертолётов, чем большинства российских самолетов с фиксированным крылом, имеющих гораздо большую дальность.

Российские войска эффективно использовали вертолеты при отражении украинских механизированных атак во время контрнаступления Украины в Запорожской области летом 2023 года, но сейчас россияне используют гораздо меньше вертолётов для поддержки текущих наступательных операций на востоке Украины.

Аналитики считают, что в настоящее время российские войска активно используют самолеты для нанесения ударов планирующими бомбами по всей линии фронта, и отвод этих самолетов на аэродромы, расположенные дальше от фронта, вероятно, окажет лишь незначительное влияние на скорость ударов.

В ISW отметили, использование Украиной ATACMS также может представлять значительную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах.

В Институте предполагают, что после использования ATACMS в октябре 2023 года, когда ВСУ поражали склады оккупантов, россияне могли подготовиться к повторению атак, укрепив или рассредоточив склады по всем оккупированным украинским территориям.

"Украинские удары по российской материально-технической базе или российской авиации в глубоких тылах, вероятно, будут значимы с оперативной точки зрения, однако лишь в том случае, если украинские силы будут успешно координировать их с наземными операциями, чтобы использовать ухудшенные российские возможности в результате ударов", – говорится в отчете.

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