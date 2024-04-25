По каким целям Украина ударит ATACMS: станут ли эти ракеты оружием победы

В последнее время много разговоров о новом пакете помощи от США Украине. Но несомненно самое большое внимание приковано к вопросу – а будут ли в нем в достаточном количестве ракеты ATACMS. Более того, агентства Reuters и АР вышли с материалами, в которых со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщают, что Соединенные Штаты уже передали Украине ракеты ATACMS. Якобы они поступили в страну еще в марте. Станут ли ATACMS оружием победы? По каким целям они могут быть применены? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Удары ATACMS могут прийтись по Крымскому мосту

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире общенационального телемарафона рассказал, что в случае поступления в пакете помощи от США ракет ATACMS, их можно будет использовать для уничтожения пусковых установок на территории России, которые бьют по Харькову, а также для ударов по Крымскому мосту.

Эксперт отметил, что, несмотря на неожиданную активизацию, которую сейчас демонстрируют США, в частности, есть даже намеки, что нам дадут технику прямо с баз хранения США в Европе, то не исключено, что может быть и снят политический запрет на удары ракетами партнеров по территории РФ.

"Если будет снят политический запрет на применение ракет ATACMS для ударов по территории России, то тогда должны быть удары по пусковым установкам, которые угрожают Харькову, потому что уничтожать баллистику только средствами ПВО бесперспективно. Оно работает, как показывает практика, вместе с охотой на пусковые установки. И, возможно, это применение по первоочередным целям РФ на поле боя", – высказался Иван Киричевский.

Он добавил, что такое большое внимание к ракетам ATACMS и просьба дать их как можно больше Украине, вероятно, связана с тем, что они заменяют советские ракеты "Точка У", которых у нас до полномасштабного вторжения было 700 единиц и уже несколько месяцев не фиксируется их наличие.

Многое решится от позиции Байдена

Военный эксперт Валентин Бадрак в эфире Апостроф TV высказал мнение, что передача ракет ATACMS в недавно принятом в США законе о помощи Украине – положительный момент. Такие ракеты необходимы для изоляции Крыма и уничтожения там логистического центра. Однако Джо Байдену предоставлена возможность отказаться от их поставок, если будет решено, что это не отвечает интересам США.

"ATACMS – тактические ракеты с дальностью 300 км. Это небольшая дальность для ракет. Такие ракеты нам нужны для изоляции Крыма и уничтожения там логистического центра. Однако Байдену предоставлена возможность отказаться от их поставки, если будет решено, что это не отвечает интересам США. Также есть оговорки относительно того, что нужно дождаться поступления новых ракет, дальностью до 500 км", — отмечает эксперт.

По словам Бадрака, некоторые аналитики обращают внимание, что не сняты две проблемы. Не определено, насколько полно должно быть поражение России и как должна выглядеть победа Украины. А также до сих пор не создана антипутинская коалиция.

"У россиян сейчас нет сил и средств для формирования ударного кулака. По моим расчетам они могут подготовиться к масштабной наступательной операции до конца августа", — отмечает эксперт.

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