По каким целям Украина ударит ATACMS: станут ли эти ракеты оружием победы

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Кравцев Сергей
В последнее время много разговоров о новом пакете помощи от США Украине. Но несомненно самое большое внимание приковано к вопросу – а будут ли в нем в достаточном количестве ракеты ATACMS. Более того, агентства Reuters и АР вышли с материалами, в которых со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщают, что Соединенные Штаты уже передали Украине ракеты ATACMS. Якобы они поступили в страну еще в марте. Станут ли ATACMS оружием победы? По каким целям они могут быть применены? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире общенационального телемарафона рассказал, что в случае поступления в пакете помощи от США ракет ATACMS, их можно будет использовать для уничтожения пусковых установок на территории России, которые бьют по Харькову, а также для ударов по Крымскому мосту.
Эксперт отметил, что, несмотря на неожиданную активизацию, которую сейчас демонстрируют США, в частности, есть даже намеки, что нам дадут технику прямо с баз хранения США в Европе, то не исключено, что может быть и снят политический запрет на удары ракетами партнеров по территории РФ.
Он добавил, что такое большое внимание к ракетам ATACMS и просьба дать их как можно больше Украине, вероятно, связана с тем, что они заменяют советские ракеты "Точка У", которых у нас до полномасштабного вторжения было 700 единиц и уже несколько месяцев не фиксируется их наличие.
Военный эксперт Валентин Бадрак в эфире Апостроф TV высказал мнение, что передача ракет ATACMS в недавно принятом в США законе о помощи Украине – положительный момент. Такие ракеты необходимы для изоляции Крыма и уничтожения там логистического центра. Однако Джо Байдену предоставлена возможность отказаться от их поставок, если будет решено, что это не отвечает интересам США.
По словам Бадрака, некоторые аналитики обращают внимание, что не сняты две проблемы. Не определено, насколько полно должно быть поражение России и как должна выглядеть победа Украины. А также до сих пор не создана антипутинская коалиция.
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