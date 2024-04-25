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РФ продолжает наступать на Очеретино. На что остается надеяться ВСУ

Враг преодолел водные преграды в Бердичах и Семеновке

сегодня, 21:18
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики продолжают наступать в районе населенных пунктов Очеретино-Семеновка. ВСУ остается ждать, когда оккупанты истощатся или остановятся для перегруппировки, отметил бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ продолжает наступать на Очеретино. На что остается надеяться ВСУ

Россияне продолжают наступать в районе Авдеевки. Фото из открытых источников

"Если посмотреть на общее продвижение оккупантов в районе Очеретино-Семеновка, то становится понятно, что нам остается ждать, когда россияне на этом направлении истощатся или остановятся для перегруппировки. И в Бердичах, и в Семеновке враг одолел водные преграды. Теперь единственное, что остается – выравнивать линию фронта по Очеретино. Растягиваться мы не можем из-за физической нехватки людей и артиллерийских снарядов в подразделениях", — подчеркнул военнослужащий.

Офицер ВСУ добавил, что Силы обороны держатся на последних каплях героизма, а потому в условиях, когда враг тотально превалирует во всем, единственное, что они могут делать, — беречь бойцов, потому что в адекватное пополнение веры столько же, сколько в ротацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активизация Китая свидетельствует о его желании выступить гарантом стабильности во всем мире, в том числе в Украине и на Ближнем Востоке, считает политический эксперт Валерий Клочок. По мнению политолога, подготовка Россией нового наступления, мирного саммита в Швейцарии, активизации переговоров между Китаем и европейскими странами и готовности Конгресса США после длительной паузы выделить помощь Украине могут свидетельствовать о приближении определенного "момента истины".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, офицер ВСУ Максим Жорин выразил сомнения, что принятый ВРУ закон о мобилизации решит проблему дефицита людей в армии. Кроме того, офицер ВСУ отметил, что без реформ системы рекрутинга и учебных центров, а также справедливого распределения мобилизованных существенно улучшить ситуацию вряд ли удастся.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Ek2reeyDr3e67hMkgaUujGvyhGeHhtMBaH9AZG9MyYn1fmc9p8RssWvUjLbiaNmCl&id=100000878673787
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