Российские захватчики продолжают наступать в районе населенных пунктов Очеретино-Семеновка. ВСУ остается ждать, когда оккупанты истощатся или остановятся для перегруппировки, отметил бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник.

Россияне продолжают наступать в районе Авдеевки. Фото из открытых источников

"Если посмотреть на общее продвижение оккупантов в районе Очеретино-Семеновка, то становится понятно, что нам остается ждать, когда россияне на этом направлении истощатся или остановятся для перегруппировки. И в Бердичах, и в Семеновке враг одолел водные преграды. Теперь единственное, что остается – выравнивать линию фронта по Очеретино. Растягиваться мы не можем из-за физической нехватки людей и артиллерийских снарядов в подразделениях", — подчеркнул военнослужащий.

Офицер ВСУ добавил, что Силы обороны держатся на последних каплях героизма, а потому в условиях, когда враг тотально превалирует во всем, единственное, что они могут делать, — беречь бойцов, потому что в адекватное пополнение веры столько же, сколько в ротацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активизация Китая свидетельствует о его желании выступить гарантом стабильности во всем мире, в том числе в Украине и на Ближнем Востоке, считает политический эксперт Валерий Клочок. По мнению политолога, подготовка Россией нового наступления, мирного саммита в Швейцарии, активизации переговоров между Китаем и европейскими странами и готовности Конгресса США после длительной паузы выделить помощь Украине могут свидетельствовать о приближении определенного "момента истины".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, офицер ВСУ Максим Жорин выразил сомнения, что принятый ВРУ закон о мобилизации решит проблему дефицита людей в армии. Кроме того, офицер ВСУ отметил, что без реформ системы рекрутинга и учебных центров, а также справедливого распределения мобилизованных существенно улучшить ситуацию вряд ли удастся.