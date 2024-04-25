logo

BTC/USD

64662.86

ETH/USD

3166.69

LTC/USD

84.32

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Хотели "отжать" жилье. На Херсонщине оккупанты устроили расправу над местными
commentss НОВОСТИ Все новости

Хотели "отжать" жилье. На Херсонщине оккупанты устроили расправу над местными

Оккупанты расстреляли семерых жителей Херсонщины

25 апреля 2024, 23:10
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Российские захватчики расстреляли семерых жителей оккупированного села Абрикосовка Херсонской области. Среди прочих оккупанты убили гауляйтера села Любовь Тымчак.

Хотели "отжать" жилье. На Херсонщине оккупанты устроили расправу над местными

Россияне продолжают терроризировать жителей в оккупации. Фото из открытых источников

Как отмечает украинский журналист Денис Казанский, российские пропагандисты "стыдливо не вспоминают, кто эти двое, которые хотели захватить чужой дом и устроили массовую бойню в оккупированном селе", но в других медиа уже сообщается, что это были российские военнослужащие.

"Могут ли так поступать освободители? Нет, так ведут себя нелюди, оккупанты и нацисты. И потом эти мерзости рассказывают, что Буча – фейк и там российские солдаты не могли такого сделать", — добавил журналист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активизация Китая свидетельствует о его желании выступить гарантом стабильности во всем мире, в том числе в Украине и на Ближнем Востоке, считает политический эксперт Валерий Клочок. По мнению политолога, подготовка Россией нового наступления, мирного саммита в Швейцарии, активизации переговоров между Китаем и европейскими странами и готовности Конгресса США после длительной паузы выделить помощь Украине могут свидетельствовать о приближении определенного "момента истины".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, офицер ВСУ Максим Жорин выразил сомнения, что принятый ВРУ закон о мобилизации решит проблему дефицита людей в армии. Кроме того, офицер ВСУ отметил, что без реформ системы рекрутинга и учебных центров, а также справедливого распределения мобилизованных существенно улучшить ситуацию вряд ли удастся.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/kazansky2017/11323
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости