Российские захватчики расстреляли семерых жителей оккупированного села Абрикосовка Херсонской области. Среди прочих оккупанты убили гауляйтера села Любовь Тымчак.

Россияне продолжают терроризировать жителей в оккупации. Фото из открытых источников

Как отмечает украинский журналист Денис Казанский, российские пропагандисты "стыдливо не вспоминают, кто эти двое, которые хотели захватить чужой дом и устроили массовую бойню в оккупированном селе", но в других медиа уже сообщается, что это были российские военнослужащие.

"Могут ли так поступать освободители? Нет, так ведут себя нелюди, оккупанты и нацисты. И потом эти мерзости рассказывают, что Буча – фейк и там российские солдаты не могли такого сделать", — добавил журналист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активизация Китая свидетельствует о его желании выступить гарантом стабильности во всем мире, в том числе в Украине и на Ближнем Востоке, считает политический эксперт Валерий Клочок. По мнению политолога, подготовка Россией нового наступления, мирного саммита в Швейцарии, активизации переговоров между Китаем и европейскими странами и готовности Конгресса США после длительной паузы выделить помощь Украине могут свидетельствовать о приближении определенного "момента истины".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, офицер ВСУ Максим Жорин выразил сомнения, что принятый ВРУ закон о мобилизации решит проблему дефицита людей в армии. Кроме того, офицер ВСУ отметил, что без реформ системы рекрутинга и учебных центров, а также справедливого распределения мобилизованных существенно улучшить ситуацию вряд ли удастся.