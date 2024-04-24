Почему украинцам запретили повышать пенсии и соцвыплаты: какие будут последствия

Это весной правительство Украины и Международный валютный фонд (МВФ) обновили Меморандум о сотрудничестве, утвердив новые требования в тексте документа. Согласно им, власти должны оптимизировать социальные расходы и воздержаться от повышения соцстандартов в последующие годы. Как отметил у себя в Facebook экономический эксперт Александр Охрименко, МВФ фактически требует от Украины отказаться от дальнейшего увеличения пенсий и соцвыплат, указывая на то, что рост пенсий в нашей стране в 2023 и 2024 годах является самым высоким в Европе. Как пример, говорится, что в то время как в Польше пенсии увеличились на 1,2% в 2023 году, в Украине рост составил более 10%. О чем говорят такие рекомендации МВФ? Прислушается ли к ним Украина? Как правительство будет выходить из ситуации, когда с одной стороны – жесткие условия кредиторов, а с другой – непонимание со стороны украинских граждан, как можно выжить при таких соцвыплатах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Деньги. Фото: из открытых источников

Мы живем в долг

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко поясняет:

"На самом деле всё просто: кто платит – тот и заказывает музыку. Вот МВФ и заказывает. Чтоб избежать подобного, необходимо жить на свои средства. А то у нас получается, что все заслуги власти сводятся к тому – сколько денег за границей она выпросила".

И это, акцентирует эксперт, касается не только действующей власти, но и всех "папередников", которые выдавали нам за большие достижения получение очередного кредита от МВФ.

"Подчеркиваю – кредита! На кабальных условиях. Который придется отдавать. То есть, брали кредиты, чтоб погашать предыдущие кредиты, при этом, ничего не делая для улучшения социально-экономической ситуации в самой Украине! Сейчас мы в еще худшей ситуации, учитывая войну", – констатирует Сергей Войченко.

При этом, продолжает он, требования тех же представителей МВФ, с их точки зрения, абсолютно справедливые. С точки зрения же украинцев — справедливостью тут и не пахнет.

"Понятно, что много денег не бывает. Но давайте не забывать, что это – не наши деньги, а кредитные. Их нам и нашим потомкам придется возвращать. К сожалению, вместо того, чтоб предложить экономически разумные решения для стабилизации ситуации, власть опять ходит по миру с протянутой рукой", – отмечает эксперт.

Мы живем в долг, напоминает он. И вопрос экономического фронта сейчас актуален не менее, чем вопрос фронта военного.

Людям приходится просто выживать

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников не сомневается, что МВФ и далее будет настаивать на ограничении социальных выплат, не повышении пенсий и зарплат.

"Понятно, что в условиях, когда половина госбюджета у нас – иностранная помощь, внешние вливания (гранты и кредиты), украинским властям сложно проводить независимую политику. В том числе в социальном направлении. Так что, скорее всего, правительство станет делать акценты на том, что пенсии и зарплаты бюджетникам выплачиваются в срок. Радуйтесь, мол, и этому… Реальность такова, что Кабмин вынужден идти на требования и МВФ, и в целом наших зарубежных партнеров", – поясняет эксперт.

Для обычных украинцев то, что пенсии и зарплаты не индексируются к уровню инфляции, это серьезный удар по карману, акцентирует он.

"Людям приходится просто выживать. Уровень жизни падает", – констатирует Алексей Плотников.

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