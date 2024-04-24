Почему украинцам запретили повышать пенсии и соцвыплаты: какие будут последствия

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Кравцев Сергей
Это весной правительство Украины и Международный валютный фонд (МВФ) обновили Меморандум о сотрудничестве, утвердив новые требования в тексте документа. Согласно им, власти должны оптимизировать социальные расходы и воздержаться от повышения соцстандартов в последующие годы. Как отметил у себя в Facebook экономический эксперт Александр Охрименко, МВФ фактически требует от Украины отказаться от дальнейшего увеличения пенсий и соцвыплат, указывая на то, что рост пенсий в нашей стране в 2023 и 2024 годах является самым высоким в Европе. Как пример, говорится, что в то время как в Польше пенсии увеличились на 1,2% в 2023 году, в Украине рост составил более 10%. О чем говорят такие рекомендации МВФ? Прислушается ли к ним Украина? Как правительство будет выходить из ситуации, когда с одной стороны – жесткие условия кредиторов, а с другой – непонимание со стороны украинских граждан, как можно выжить при таких соцвыплатах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Деньги. Фото: из открытых источников
Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко поясняет:
И это, акцентирует эксперт, касается не только действующей власти, но и всех "папередников", которые выдавали нам за большие достижения получение очередного кредита от МВФ.
При этом, продолжает он, требования тех же представителей МВФ, с их точки зрения, абсолютно справедливые. С точки зрения же украинцев — справедливостью тут и не пахнет.
Мы живем в долг, напоминает он. И вопрос экономического фронта сейчас актуален не менее, чем вопрос фронта военного.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников не сомневается, что МВФ и далее будет настаивать на ограничении социальных выплат, не повышении пенсий и зарплат.
Для обычных украинцев то, что пенсии и зарплаты не индексируются к уровню инфляции, это серьезный удар по карману, акцентирует он.
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