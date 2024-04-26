США уже отправили Украине бомбы для истребителей: сколько и когда ждать F-16

Пока все активно обсуждают передачу Украине от США ракет ATACMS, незаслуженно ушла на второй план новость о том, что совсем скоро мы должны встречать первые истребители F-16. Действительно ли США уже отправили Украине бомбы для истребителей? Сколько самолетов нужно Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Каждый час работает на нас

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник в эфире общенационального телемарафона рассказал, что в рамках нового пакета военной помощи США в Украину уже направляются высокоточные бомбы для современных западных истребителей F-16.

Эксперт считает, что это серьезная подготовка к тому, что через месяц-полтора в Украине "заработают" F-16.

"Те бомбы, которые задекларированы, в лучшей комплектации, которая только существует, как раз предусматриваются к F-16. Бомба имеет вес от 230 до 270 кг, до 90 кг взрывчатых веществ. Это планерная бомба, которая может наносить удары до 110 км. F-16 может брать до 6 таких бомб. Если заработают хотя бы шесть машин, то это колоссальный шаг", — высказался Петр Черник.

Он убежден, что американцы очень серьезно готовились к этой помощи Украине. Первое, что поступит, это все то, что было на складах на европейском театре военных действий. Нет сомнений, что оно еще до подписания было загружено, ждало только официального согласования.

По его мнению, нет ни малейшего сомнения, что это так.

"Каждый час работает на нас. Там ничего на месте не стоит... Давным-давно загружены самолеты C-17 Globemaster, которые могут брать на борт до 70 тонн грузов. Это невероятно много... Я не поднимаю планку, что завтра победа, но полон сдержанного оптимизма, учитывая то, что (в перечне – ред.) "засвечены" ракеты к HIMARS – это серьезное оружие, и 105-мм, и 155 мм (снаряды – ред). $1 миллиард — это очень и очень много", — сказал Черник.

Истребителей F-16 в мире большое количество

Шеф-редактор компании Defense Express Валерий Рябых в интервью "Фокусу" отметил, что самолеты F-16 должны появиться в Украине в первой половине 2024 года, как утверждают международные партнеры. Вот только страна, которая первой заявила о передаче истребителей – Дания, продает часть имеющихся у нее F-16 Аргентине.

"Из новых сообщений можно сделать вывод: Украина может получить меньшее количество этих самолетов на этом этапе", — говорит эксперт.

При этом эксперт резюмировал: западные партнеры точно знают потребность Украины в самолетах и участвуют в планировании обеспечения на фоне наших реальных потребностей. Появление в Украине F-16 входит в один из важнейших приоритетов для стран НАТО и США, это то, что очень влияет на безопасность в регионе, возможности самого Альянса и не может меняться очень быстро.

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