«Дома стерты с лица земли»: Шмыгаль рассказал о масштабах наводнения на западе Украины

Фото: dsns.gov.ua

На западе Украины продолжается масштабное наводнение: спасатели эвакуируют жителей, доставляют продукты на вертолетах, а вода уже двинулась к Тернопольской области. Об этом на брифинге относительно ситуации с преодолением последствий непогоды рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Развивается критическая ситуация в 5 областях Украины. Ивано-Франковская область пострадала больше всего: более 165 населенных пунктов попали под воздействие наводнения, есть разрушенные здания, разрушено более 110 км автодорог, 19 мостов почти полностью разрушены", - сказал глава правительства.

Кроме того, в Галиче повреждены дамбы. Известно о 3 погибших, тело одного из них до сих пор не найдено.

"Ситуация страшная, - говорит Шмыгаль. - Подобного рода наводнение было в 2008 году".

Из-за сильных дождей, по словам премьер-министра, несколько частных домов буквально исчезли.

"Есть, например, дома, где было незначительное подтопление и там вздулся пол, можно поменять доски и покрасить – это условно будет стоить 10 тыс. грн. А есть улица, где два дома силовым потоком просто стерты с лица земли. Ни дома, ни огорода... Не видно, что там было домохозяйство", - описал ситуацию в Ивано-Франковской области Шмыгаль.

Сообщается, что осадки уменьшились в некоторых горных районах, но на равнинной территории вышла из берегов река Днестр. Шмыгаль добавил, что подтоплены дороги международного значения.

"Волна пошла на Тернопольскую область, - отметил глава Кабмина. - В целом в Закарпатской области пострадали в результате наводнения 3 населенных пункта, в Черновицкой - 4, Львовской – 1".

Также сообщили, что в Ивано-Франковскую область отправили вертолеты, один из которых медицинского назначения. С помощью этих авиасредств, в частности, эвакуировали двух беременных женщин на поздних сроках беременности, а также завезли продукты гражданам пострадавших районов.

Отметим, что около 100 детей заблокированы из-за непогоды и не смогут отправиться сдавать ЗНО, которое начинается завтра. В правительстве будут решать эту ситуацию.

Что касается финансовой помощи, то сейчас объемы необходимой материальной помощи определили для Ивано-Франковской области - изначально 500 млн грн. Еще 82 млн грн должны пойти на восстановление дамб и берегов, которые были разрушены. Завтра на заседании Кабмина планируют рассмотреть этот вопрос и выделить средства.

Напомним, паводки на западной Украине превысили масштабы затопления 2008 года, пострадала и больница, где есть пациенты с коронавирусом. Так, в Ивано-Франковский области затопило больницу, где находятся пациенты с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Укргидрометцентре объяснили, почему в западных районах Украины льют сильные дожди, а также дали прогноз погоды на ближайшие дни.

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