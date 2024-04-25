Российские захватчики взялись ревизорировать последние 33 шахты Донбасса якобы для того, чтобы определить рентабельные и работающие в убыток.

РФ уничтожает украинские шахты. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, на самом же деле причина банальна – на шахтах никому работать и из-за миллионных долгов за электроснабжение их больше не могут удерживать.

По данным Центра сопротивления, почти 100 шахт из 114 признаны россиянами нерентабельными. Значительное количество этих предприятий до неутешительных экономических показателей довели сами захватчики. В частности, принудительной мобилизацией. К примеру, на шахте "Красный партизан" после мобилизации на смены выходили только по шесть человек. Известно, что на временно оккупированных территориях враг мобилизовал около 60% шахтеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активизация Китая свидетельствует о его желании выступить гарантом стабильности во всем мире, в том числе в Украине и на Ближнем Востоке, считает политический эксперт Валерий Клочок. По мнению политолога, подготовка Россией нового наступления, запланированный на июнь мирный саммит в Швейцарии, активизации переговоров между Китаем и европейскими странами и готовности Конгресса США после длительной паузы выделить помощь Украине могут свидетельствовать о приближении определенного "момента истины".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, офицер ВСУ Максим Жорин выразил сомнения, что принятый ВРУ закон о мобилизации решит проблему дефицита людей в армии. Кроме того, отметил офицер ВСУ, без реформы системы рекрутинга и учебных центров, а также справедливого распределения мобилизованных существенно улучшить ситуацию вряд ли удастся.