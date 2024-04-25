Пылевые бури будут чаще появляться в Европе: ученые бьют тревогу

Пылевые ураганы все чаще накрывают те регионы, где раньше никогда о них не слышали. Как утверждают ученые, ситуация будет только становиться хуже, информирует британское издание The Telegraph .

Пыльные бури в Европе (фото из открытых источников)

По информации ООН, песчаные и пылевые бури становятся все более частыми и сильными во многих регионах земного шара.

Сейчас пылевые ураганы добрались и в другие регионы мира, например, в южную Европу. В коалиции ООН по вопросам песчаных и пылевых бурь заявили, что пылевые ураганы имеют "значительное трансграничное влияние, влияя на различные аспекты окружающей среды, климата, здоровья, сельского хозяйства, средств к существованию и социально-экономическому благосостоянию людей".

Многие ученые пытаются объяснить эти тенденции с повторением пылевых штормов. Основные факторы воздействия – это масштабная вырубка лесов, эрозия почвы и изменения климата.

По словам профессора Дэвида Томаса из Центра окружающей среды Оксфордского университета, любая активность людей на окраинах пустыни, что уменьшает размеры водоемов или уничтожает природную растительность, увеличивает риск пылевых бурь.

Однако многие из них имеют вполне природное происхождение.

"Части Сахары являются естественным источником пыли, то есть пыль есть в атмосфере по естественным причинам, а не по деятельности человека. Например, сухие дна озер, унаследованные от более влажных климатических условий в далеком прошлом, являются источниками пыли по всему миру", — рассказал ученый.

Восстановленные земли, управление почвой и водой, чтобы увеличить растительный покров – это рекомендация ООН, чтобы побороть эту природную беду. Лидер здесь – Китай, реализующий самый амбициозный в мире проект по высадке деревьев.

Начиная с 1978 года началась работа по созданию "Большой зеленой стены", уже высажено более 66 миллиардов деревьев, а к 2050 году посадят еще 100 миллиардов. Есть надежды, что реализация этого проекта будет защищать северо-восточную часть Китая от песчаных урагана из пустыни Гоби.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что некоторые территории Украины могут уйти под воду.