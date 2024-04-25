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Орки готовятся. Стали известны три направления, на которых они пойдут в наступление летом

Российские захватчики уже определили направления, на которых они планируют устроить летнее наступление, об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, оккупанты уже начали подготовку

сегодня, 20:50
Автор:
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Ткачик Олеся
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Страна-агрессор готовится к летнему наступлению на Украину и уже даже определилась с направлениями, говорит Александр Мусиенко. По его словам, агрессор хотел бы, чтобы все думали, что он начнет нечто подобное, как во время полномасштабного вторжения в 2022 году. Однако, добавляет эксперт, правда в том, что у агрессора нет возможностей проводить столь масштабную наступательную кампанию.

Орки готовятся. Стали известны три направления, на которых они пойдут в наступление летом

Война в Украине

Именно поэтому, отмечает Александр Мусиенко, враг будет пытаться растянуть фронт и вместе с ним и Силы обороны, однако будет наступать только из трех уже определенных направлений.

Как считает эксперт, захватчики могут наступать на Харьковскую область из Белгородской, на Часов Яр из Авдеевского направления. Кроме того, добавил Мусиенко, вероятно, враг начнет наступление на Угледарском направлении.

"Остальные – это будет отвлечение внимания наших сил",
– подчеркнул эксперт.

По его словам, орки уже готовятся к этой летней кампании, однако и военное командование не спит и тщательно просчитывает все возможные сценарии от страны-террориста.

При этом Мусиенко считает, что Украину действительно ждут непростые недели и даже месяцы. Однако, по его словам, помощь западных партнеров существенно поможет Силам обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по информации главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Россия готовится к большому наступлению на Украину уже в мае-июне. Такую же информацию озвучил президент Владимир Зеленский.

Впрочем, после того, как в Соединенных Штатах было принято решение о выделении помощи Украине, Силы обороны должны получить необходимое вооружение, которое поможет остановить продвижение врага. Как подчеркнул советник Белого дома по вопросам Нацбезопасности Джейк Салливан, денег достаточно, чтобы поддерживать Украину в течение всего 2024 года.




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Источник: https://24tv.ua/nastup-rosiyi-musiyenko-nazvav-3-napryamki-de-mozhe-buti-nastup_n2542069
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