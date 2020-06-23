Иран заявил, что готов выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета МАУ

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Татьяна Веремеева
В правительстве Ирана заявили, что готовы выплатить компенсации семьям
жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Кроме того,
власти Ирана обещают передать "черные ящики" с украинского самолета Франции в
ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство
иностранных дел Ирана.
Сообщается, что об этом шла речь во время переговоров между главами МИД
Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.
По информации МИД Ирана, об этом уже украинской стороне уже сообщили о том,
что готовы к обсуждению юридических нюансов о порядке выплаты компенсации
семьям погибших. Также обещают выплатить компенсацию за украинский боинг.
Правда, по словам Зарифа, наша страна не определилась с делегацией для
переговоров.
Напомним, 8 января украинский самолет
авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел
крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в
Тегеране. В тот момент на борту авиалайнера находились граждане 7
стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К
сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли.
Власти Ирана изначально опровергали причастность к
крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально
признали, что сбили самолет компании "МАУ", однако это было
"непреднамеренно".
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