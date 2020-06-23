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Иран заявил, что готов выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета МАУ

Иран пообещал выплатить Украине компенсацию за сбитый в январе боинг

сегодня, 11:56
Автор:

Татьяна Веремеева
Иран заявил, что готов выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета МАУ

В правительстве Ирана заявили, что готовы выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Кроме того, власти Ирана обещают передать "черные ящики" с украинского самолета Франции в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирана.

Сообщается, что об этом шла речь во время переговоров между главами МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.

По информации МИД Ирана, об этом уже украинской стороне уже сообщили о том, что готовы к обсуждению юридических нюансов о порядке выплаты компенсации семьям погибших. Также обещают выплатить компенсацию за украинский боинг.

Правда, по словам Зарифа, наша страна не определилась с делегацией для переговоров.

Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране.  В тот момент на борту авиалайнера находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли. 

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании "МАУ", однако это было "непреднамеренно".


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