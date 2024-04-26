Путин начал использовать в Украине "сирийскую тактику": США раскрыли детали

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска повторяют в Украине собственную тактику в Сирии, нанося повторные авиационные и ракетные удары по гражданским. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил временно поверенный в делах миссии США при ОБСЕ Тимоти Ганвей, пишет "Укринформ".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По словам дипломата, в отчете Московского механизма ОБСЕ 2022 года эксперты отметили "четкие закономерности нарушения международного гуманитарного права российскими войсками при ведении боевых действий". Отдельно рассматривались повторные атаки на гражданское население, в частности удар "Калибром" 1 марта 2022 года по площади Свободы перед Харьковской ОВА.
Как он добавил, с тех пор появились доказательства того, что страна-агрессор убила более 90 медицинских работников, полицейских и пожарных и ранила почти 350 гражданских лиц по всей Украине, используя эту тактику.
Ганвей подчеркнул, что нарушения международного гуманитарного права оккупантами не должны оставаться безнаказанными, и эта кампания РФ против гражданского населения Украины должна быть прекращена.
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