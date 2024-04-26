Путин начал использовать в Украине "сирийскую тактику": США раскрыли детали

Российские оккупационные войска повторяют в Украине собственную тактику в Сирии, нанося повторные авиационные и ракетные удары по гражданским. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил временно поверенный в делах миссии США при ОБСЕ Тимоти Ганвей, пишет "Укринформ".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Я хотел бы сосредоточиться на вероятных сообщениях о том, что российские военные наносят повторные удары в Украине по гражданскому населению, в том числе по парамедикам и лицам, которые прибывают, чтобы помочь жертвам первого удара. Российское правительство следует собственному примеру в Сирии, где оно совершило десятки таких авиаударов, в результате которых погибли гражданские, сотрудники экстренных служб и гуманитарные работники", — отметил Тимоти Ганвей.

По словам дипломата, в отчете Московского механизма ОБСЕ 2022 года эксперты отметили "четкие закономерности нарушения международного гуманитарного права российскими войсками при ведении боевых действий". Отдельно рассматривались повторные атаки на гражданское население, в частности удар "Калибром" 1 марта 2022 года по площади Свободы перед Харьковской ОВА.

"Через 5-7 минут после прибытия спасателей произошел второй удар аналогичной ракетой, которая попала в здание. Это означает, что спасатели и раненые в результате первой атаки были намеренно выбраны мишенью", — пояснил Ганвей.

Как он добавил, с тех пор появились доказательства того, что страна-агрессор убила более 90 медицинских работников, полицейских и пожарных и ранила почти 350 гражданских лиц по всей Украине, используя эту тактику.

Ганвей подчеркнул, что нарушения международного гуманитарного права оккупантами не должны оставаться безнаказанными, и эта кампания РФ против гражданского населения Украины должна быть прекращена.

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