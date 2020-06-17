ВИДЕОФАКТ: Двое украинцев перелезли через забор на границе с Польшей во время брифинга пограничников

Во Львовской области двое граждан Украины перелезли через забор у пункта пропуска "Шегини" и пошли по своим делам. Комичности ситуации придает тот факт, что это произошло во время брифинга пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Сообщается, что двое украинцев после прохождения всех видов контроля с украинской стороны, проследовали на выход из Украины в направлении польского пункта пропуска "Медика". Однако, через некоторое время они перелезли через забор и направились на паспортный контроль на вход в Украину. Таким образом, они нарушили режим в пункте пропуска.





В Западном региональном управленим Госпогранслужбы Украины сообщили, что правонарушителей задержали. Каждый их них заплатил по 170 грн штрафа.

Событие произошло 15 июня, но видео взорвало сеть только сегодня.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня, 17 мая, в 18:00 возобновляется работа пункта пропуска "Солотвино" – "Сигет-Мармарицей" на границе Украины и Румынии. Сообщается, что пропуск на территорию Румынии будет осуществляться для определенных категорий.



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