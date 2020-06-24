Связаны ли наводнения на Закарпатье с вырубкой лесов: Шмыгаль ответил

Фото: dsns.gov.ua

Запад Украины охватило масштабная наводнение, ведь в регионе за последние дни выпало слишком много осадков. Об этом на брифинге относительно ситуации с преодолением последствий непогоды рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сообщается, что в Ивано-Франковской области, еще со времен руководства регионом Шмыгаля, работает система электронного чипирования всей древесины, а контроль за вырубкой леса является приоритетным.

"Та норма осадков, которая выпала здесь за последние 3 дня, была в разы больше, чем может потребить карпатский лес, который не выдержал водные потоки, образовавшиеся сегодня, - сказал Шмыгаль. – Вопрос, как происходят эти трагедии, больше для науки, которая может определить причины".

Шмыгаль добавил, что за последние 5 лет на 20% сократился объем производства и продажи леса, в частности, на Ивано-Франковщине.

Кроме того, глава правительства напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в "лесной кодекс", поэтому скоро начнется аудит.

Отмечается, что регион нуждается в введении программы водоотведения во всех населенных пунктах, это бы позволило перенаправить воду и избегать разрушений. Речь идет о возведении водозащитных сооружений, береговых укреплений и дамб.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о разрушении из-за наводнения в западных областях Украины и первоначальных суммах финансовой помощи. Из-за сильных дождей, по словам премьер-министра, несколько частных домов просто исчезли с лица земли.

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