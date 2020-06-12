kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.06.2020

BTC/USD

9468.34

ETH/USD

237.01

LTC/USD

44.32

НБУ 12.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.31

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Будут ли увольнять учителей-пенсионеров: новые правила работы
commentss НОВОСТИ Все новости

Будут ли увольнять учителей-пенсионеров: новые правила работы

В Украине учителя пенсионного возраста будут работать по срочному контракту

сегодня, 11:30
Автор:

Таисия Ерохина
Будут ли увольнять учителей-пенсионеров: новые правила работы

В Сети активно обсуждают риск массового увольнения учителей пенсионного возраста из-за введения новых правил работы. Однако в парламенте заверили – никто не будет увольнять учителей-пенсионеров. Об этом рассказал председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, говорится в официальном Telegram-канале "Слуга народа".

По его словам, учителей и директоров школ ждет одно нововведение – их автоматически будут переводить на срочный контракт. Это означает, пояснил Бабак, что государство будет заказывать у них учительские и управленческие услуги, а дальше будет заключать трудовое соглашение, где подтвердит готовность за это платить.

Сообщается, что такой типовой контракт – это дополнительная защита. В документе будут четко прописаны гарантированные выплаты: размер зарплаты, все предусмотренные для работника надбавки и льготы. Наряду с этим, контракт зафиксирует для учителей и директоров их обязанности. В случае невыполнения которых контракт будут пересматривать.

Бабак отметил, что такая практика существует во всем мире, мол, договоры стимулируют работников выполнять свою работу более ответственно. Отмечается, что в нашей стране по такой системе уже работают преподаватели университетов и ректоры.

Напомним, завершается дополнительная регистрация на ВНО-2020.

Ранее мы писали, как с сентября изменится обучение в школах.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/SlugaNarodu_Official/1293
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!