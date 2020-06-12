Будут ли увольнять учителей-пенсионеров: новые правила работы

В Сети активно обсуждают риск массового увольнения учителей пенсионного возраста из-за введения новых правил работы. Однако в парламенте заверили – никто не будет увольнять учителей-пенсионеров. Об этом рассказал председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, говорится в официальном Telegram-канале "Слуга народа".

По его словам, учителей и директоров школ ждет одно нововведение – их автоматически будут переводить на срочный контракт. Это означает, пояснил Бабак, что государство будет заказывать у них учительские и управленческие услуги, а дальше будет заключать трудовое соглашение, где подтвердит готовность за это платить.

Сообщается, что такой типовой контракт – это дополнительная защита. В документе будут четко прописаны гарантированные выплаты: размер зарплаты, все предусмотренные для работника надбавки и льготы. Наряду с этим, контракт зафиксирует для учителей и директоров их обязанности. В случае невыполнения которых контракт будут пересматривать.

Бабак отметил, что такая практика существует во всем мире, мол, договоры стимулируют работников выполнять свою работу более ответственно. Отмечается, что в нашей стране по такой системе уже работают преподаватели университетов и ректоры.

Напомним, завершается дополнительная регистрация на ВНО-2020.

Ранее мы писали, как с сентября изменится обучение в школах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!