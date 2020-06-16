Взрыв под домом Зеленского и ночные гости Венедиктовой: итоги суда над Стерненко

Сегодня, 16 июня, в 8 утра в Шевченковском райсуде Киева должно состояться еще одно судебное заседанию по делу Сергея Стерненко. Судьи должны решить, как именно будут исполнять решение о круглосуточном домашнем аресте активиста. Об этом сам Стерненко заявил во время ночных акций протеста. Вместе с адвокатами и группой митингующих он отправился домой к генпрокурору Ирине Венедиктовой и президенту Владимиру Зеленскому.

Накануне после 11-часового заседания суд отправил Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Отбывать его подозреваемый в убийстве должен по месту прописки. Однако, по словам самого Стерненко, прописан он в воинской части в Одессе. А значит, выполнить решение суда невозможно. Именно поэтому меру пресечения могут сегодня пересмотреть.

"Руководитель Шевченковского суда пообещал, что судебное решение пересмотрят. Выполнить его невозможно", - написал Стерненко у себя на Facebook.

Как выполнить решение суда, после заседания протестующие решили спросить у генпрокурора. Они пошли к дому Ирины Венедиктовой в центре Киева. Но ответа не дождались. После чего двинулись к дому президента Владимира Зеленского. В это время на часах уже было около полночи. Под домом Зеленского несколько сот активистов жгли фаеры и начали взрывать петарды. Одну из них бросили в жилище президента. Взрыв был достаточно сильным, рассказывают очевидцы.

Все это время толпу сопровождала полиция. Никого задерживать не стали. А вот на пятерых активистов, которых схватили днем после столкновений около Шевченковского райсуда, составили админпротоколы за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

Напомним, что Сергея Стерненко подозревают в убийстве, а также незаконном владении оружием. Два года назад на бывшего руководителя Правого сектора в Одессе напали двое мужчин. Он ранил их ножом, одного - смертельно. По версии следствия, Стерненко догнал мужчину и ударил ножом в сердце. Сам подозреваемый уверяет, что это была самозащита. А вот дело об убийстве, которое ему приписывают, называет политической местью.

Как Стерненко вручали подозрение "Комментарии" рассказывали ранее.

Фото: Facebook/Київ Інформ

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!