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Взрыв под домом Зеленского и ночные гости Венедиктовой: итоги суда над Стерненко

Утром, 16 июня, Шевченковский суд снова соберется на заседание, чтобы еще раз рассмотреть меру пресечения бывшему руководителю одесского Правого сектора Сергею Стерненко

сегодня, 08:14 comments1157
Автор:

Виолетта Комаровская
Взрыв под домом Зеленского и ночные гости Венедиктовой: итоги суда над Стерненко

Сегодня, 16 июня, в 8 утра в Шевченковском райсуде Киева должно состояться еще одно судебное заседанию по делу Сергея Стерненко. Судьи должны решить, как именно будут исполнять решение о круглосуточном домашнем аресте активиста. Об этом сам Стерненко заявил во время ночных акций протеста. Вместе с адвокатами и группой митингующих он отправился домой к генпрокурору Ирине Венедиктовой и президенту Владимиру Зеленскому. 

Накануне после 11-часового заседания суд отправил Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Отбывать его подозреваемый в убийстве должен по месту прописки. Однако, по словам самого Стерненко, прописан он в воинской части в Одессе. А значит, выполнить решение суда невозможно. Именно поэтому меру пресечения могут сегодня пересмотреть.

"Руководитель Шевченковского суда пообещал, что судебное решение пересмотрят. Выполнить его невозможно", - написал Стерненко у себя на Facebook.

Как выполнить решение суда, после заседания протестующие решили спросить у генпрокурора. Они пошли к дому Ирины Венедиктовой в центре Киева. Но ответа не дождались. После чего двинулись к дому президента Владимира Зеленского. В это время на часах уже было около полночи. Под домом Зеленского несколько сот активистов жгли фаеры и начали взрывать петарды. Одну из них бросили в жилище президента. Взрыв был достаточно сильным, рассказывают очевидцы. 

Все это время толпу сопровождала полиция. Никого задерживать не стали. А вот на пятерых активистов, которых схватили днем после столкновений около Шевченковского райсуда, составили админпротоколы за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. 

Напомним, что Сергея Стерненко подозревают в убийстве, а также незаконном владении оружием. Два года назад на бывшего руководителя Правого сектора в Одессе напали двое мужчин. Он ранил их ножом, одного - смертельно. По версии следствия, Стерненко догнал мужчину и ударил ножом в сердце. Сам подозреваемый уверяет, что это была самозащита. А вот дело об убийстве, которое ему приписывают, называет политической местью. 

Как Стерненко вручали подозрение "Комментарии" рассказывали ранее. 

Фото: Facebook/Київ Інформ


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Источник: https://www.facebook.com/sternenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA03dJMmUPHA59Qmn3XaCbjD-mebCNs_qFcsG6ZPZv0EbpiBxqqbBX7kKIx5YOZ4QizulD51lY8YZFT&hc_ref=ARTbUtxZU3vmoENR4TJo_djYjZ-vTnGXqDkr_AR2ahNsJGoAP2LPGB4lgWRUuMMYjQ4&fref=nf
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