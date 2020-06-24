Потопы на западной Украине: когда улучшится погода

Фото: dsns.gov.ua

В западных областях Украины из-за непогоды продолжаются затопления, но синоптики обещают улучшение погодных условий уже сегодня. Об этом рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре, передает ТСН.

Как пояснил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, такая погода на западе страны наблюдается уже несколько дней - с 20 июня. Однако сегодня, 24 июня, должно наступить повышение атмосферного давления, фронт будет постепенно размываться, а интенсивность дождей будет уменьшаться.

"На выходных на западе Украине уже будут обычные летние дожди, умеренные. Значительных осадков в регионе не ожидается", - сказал Билык.

По его словам, непогоду спровоцировали атмосферные фронты, которые сейчас находятся в пострадавших от потопов регионах. Так, вся Украина пребывает в малоградиентном поле пониженного давления, которое сопровождается дождями, но над западными областями – малоподвижный атмосферный фронт. Именно поэтому там идет больше дождей, особенно в горных районах.

Напомним, паводки на западной Украине превысили масштабы затопления 2008 года, пострадала и больница, где есть пациенты с коронавирусом. Так, в Ивано-Франковский области затопило больницу, где находятся пациенты с коронавирусной инфекцией.

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