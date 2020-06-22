kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.06.2020

BTC/USD

9445.99

ETH/USD

237.35

LTC/USD

43.68

НБУ 22.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Украине рассекретили причины аварии на ЧАЭС
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине рассекретили причины аварии на ЧАЭС

Впервые в Украине обнародованы детали случившегося 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции

сегодня, 16:31
Автор:

Владимир Лавский
В Украине рассекретили причины аварии на ЧАЭС

Чернобыльское досье. Фото: пресс-служба СБУ

Государственный архив Службы безопасности Украины и Институт Украинской национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии". Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Книга состоит из 229 страниц документов, большинство из которых опубликованы впервые. Презентация состоялась сегодня в Чернобыльской зоне отчуждения. 

"Среди документов, которые вошли в новую книгу, есть сообщение об аварии, записи телефонных разговоров в ночь с 26 на 27 апреля, копия первого сообщения об аварии и не только", - сообщил директор Государственного архива СБУ и один из составителей книги Андрей Когут. 

Глава Украинского института национальной памяти Андрей Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять причины трагедии и узнать об нескольких "маленьких" авариях, которые ранее замалчивались. "Это позволит человечеству расширить доступ к правде и узнать обо всех преступлениях тоталитарной власти", - сказал Дробович.

Напомним, авария на ЧАЭС до сих пор считается самой большой за всю истории атомной энергетики. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что в компьютерной игре Minecraft появилась точная копия Чернобыльской зоны. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7720?fbclid=IwAR1mJOlqbxvZul0Ep17fLje6n0td6ujFA4JT8XlI2ALW8QGvYao4mp8zXe0#.OG4h5fyj.dpbs
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!