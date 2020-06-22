В Украине рассекретили причины аварии на ЧАЭС

Язык
BTC/USD
9445.99
ETH/USD
237.35
LTC/USD
43.68
USD/UAH
26.81
EUR/UAH
30.10
RUB/UAH
0.38
Владимир Лавский
Чернобыльское досье. Фото: пресс-служба СБУ
Государственный архив Службы безопасности Украины и Институт Украинской национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Книга состоит из 229 страниц документов, большинство из которых опубликованы впервые. Презентация состоялась сегодня в Чернобыльской зоне отчуждения.
"Среди документов, которые вошли в новую книгу, есть сообщение об аварии, записи телефонных разговоров в ночь с 26 на 27 апреля, копия первого сообщения об аварии и не только", - сообщил директор Государственного архива СБУ и один из составителей книги Андрей Когут.
Глава Украинского института национальной памяти Андрей Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять причины трагедии и узнать об нескольких "маленьких" авариях, которые ранее замалчивались. "Это позволит человечеству расширить доступ к правде и узнать обо всех преступлениях тоталитарной власти", - сказал Дробович.
Напомним, авария на ЧАЭС до сих пор считается самой большой за всю истории атомной энергетики.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в компьютерной игре Minecraft появилась точная копия Чернобыльской зоны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости