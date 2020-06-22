В Украине рассекретили причины аварии на ЧАЭС

Чернобыльское досье. Фото: пресс-служба СБУ

Государственный архив Службы безопасности Украины и Институт Украинской национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Книга состоит из 229 страниц документов, большинство из которых опубликованы впервые. Презентация состоялась сегодня в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Среди документов, которые вошли в новую книгу, есть сообщение об аварии, записи телефонных разговоров в ночь с 26 на 27 апреля, копия первого сообщения об аварии и не только", - сообщил директор Государственного архива СБУ и один из составителей книги Андрей Когут.

Глава Украинского института национальной памяти Андрей Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять причины трагедии и узнать об нескольких "маленьких" авариях, которые ранее замалчивались. "Это позволит человечеству расширить доступ к правде и узнать обо всех преступлениях тоталитарной власти", - сказал Дробович.

Напомним, авария на ЧАЭС до сих пор считается самой большой за всю истории атомной энергетики.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в компьютерной игре Minecraft появилась точная копия Чернобыльской зоны.

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