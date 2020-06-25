kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.06.2020

BTC/USD

9224.64

ETH/USD

233.56

LTC/USD

42.60

НБУ 25.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия «До последнего не знали, сможет ли Неля зайти в зал к журналистам»: адвокат пострадавшей в Кагарлыке
commentss НОВОСТИ Все новости

«До последнего не знали, сможет ли Неля зайти в зал к журналистам»: адвокат пострадавшей в Кагарлыке

Потерпевшая по делу об изнасиловании в Кагарлыке пришла на пресс-конференцию с адвокатами и нардепами

сегодня, 14:44
Автор:

Таисия Ерохина
«До последнего не знали, сможет ли Неля зайти в зал к журналистам»: адвокат пострадавшей в Кагарлыке

Фото: interfax.com.ua

Дело об изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке не теряет общественный резонанс: сегодня на пресс-конференцию с депутатами и адвокатами пришла и потерпевшая – Неля Погребицкая. Как заявила экс-нардеп, адвокат Елена Сотник на своей странице в Facebook, изнасилования в Кагарлыке могло не быть, если бы полицейские выполняли свою работу.

"Представьте себе сколько сил и смелости надо иметь. Мы ехали вместе в такси и до последнего не понимали, сможет ли Неля зайти в зал к журналистам. Несколько минут она стояла на пороге и не решалась", - написала Сотник.

Адвокат отметила, что ужасніе события, о которых вся Украина узнала после 24 мая, в семье Нели начались гораздо раньше. Так, 13 мая мама Нели подавала в правоохранительные органы заявление относительно угроз со стороны Николая Кузива. И если бы на это заявление была надлежащая реакция, пыток и изнасилования не произошло бы, считает Сотник.

Кроме того, по данным правозащитницы, за прошлый год официальных жалоб на работников Кагарлыкского отделение было больше десятка, однако проверки по этим жалобам не обнаружили никаких нарушений, и никто из полицейських не привлекался к ответственности.

Во время пресс-конференции адвокаты и народные депутаты Украины заявили, что не допустят затягивания и фальсификации расследования дела об изнасиловании в Кагарлыке Киевской области, став на защиту интересов потерпевшей Нели Погребицкой.


Напомним, в Кагарлыке полностью сократили штат полицейских.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/lenasotnik
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!