«До последнего не знали, сможет ли Неля зайти в зал к журналистам»: адвокат пострадавшей в Кагарлыке

Фото: interfax.com.ua

Дело об изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке не теряет общественный резонанс: сегодня на пресс-конференцию с депутатами и адвокатами пришла и потерпевшая – Неля Погребицкая. Как заявила экс-нардеп, адвокат Елена Сотник на своей странице в Facebook, изнасилования в Кагарлыке могло не быть, если бы полицейские выполняли свою работу.

"Представьте себе сколько сил и смелости надо иметь. Мы ехали вместе в такси и до последнего не понимали, сможет ли Неля зайти в зал к журналистам. Несколько минут она стояла на пороге и не решалась", - написала Сотник.

Адвокат отметила, что ужасніе события, о которых вся Украина узнала после 24 мая, в семье Нели начались гораздо раньше. Так, 13 мая мама Нели подавала в правоохранительные органы заявление относительно угроз со стороны Николая Кузива. И если бы на это заявление была надлежащая реакция, пыток и изнасилования не произошло бы, считает Сотник.

Кроме того, по данным правозащитницы, за прошлый год официальных жалоб на работников Кагарлыкского отделение было больше десятка, однако проверки по этим жалобам не обнаружили никаких нарушений, и никто из полицейських не привлекался к ответственности.

Во время пресс-конференции адвокаты и народные депутаты Украины заявили, что не допустят затягивания и фальсификации расследования дела об изнасиловании в Кагарлыке Киевской области, став на защиту интересов потерпевшей Нели Погребицкой.





Напомним, в Кагарлыке полностью сократили штат полицейских.

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