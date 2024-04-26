Оккупанты начали завывать. Стало известно, где ВСУ получили серьезные успехи

Силы обороны имеют серьезные успехи на Херсонском направлении в районе села Крынки, заявил Дмитрий Снегирев. По его словам, ВСУ удалось расширить зону присутствия на левом берегу Днепра до 1,5 км и вглубь до 300 метров. И это при том, подчеркнул эксперт, что на этом направлении собраны большие силы оккупантов.

Война в Украине

Как отметил Снегирев, захватчики вынуждены признать, что Силы обороны таки добились успеха и смогли расширить плацдарм. Кроме того, добавляет он, практически все временно оккупированные территории левобережья находятся под огненным контролем Сил обороны.

Еще одним достижением, по его словам, является то, что военные сумели увеличить дальность поражения FPV-дронов до 20 километров. То есть, подчеркнул эксперт, речь идет о трети контролируемой оккупантами территории Херсонской области. Именно поэтому враг не может в таких условиях проводить ротацию и вывозить своих раненых.

"Они сами признают, что ситуация достаточно критическая",

– подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, он добавил, что этот плацдарм, который формируют Силы обороны, важен еще и потому, что он критически близок к аннексированному Крыму. По его словам, речь идет о примерно 60 километрах. По его словам, создаются предпосылки для возможного успешного продвижения сил обороны непосредственно к административной границе к Крыму.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина готовится освободить аннексированный полуостров. Об этом знают также и оккупанты. По информации партизан, они начали строить укрепления на всей территории Крыма, в том числе и на границе с Херсонской областью.