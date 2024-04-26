Наступление РФ на Авдеевском направлении: враг расширил плацдарм в районе Очеретино

Российские захватчики расширили плацдарм в районе Очеретино, для стабилизации ситуации ВСУ необходимо ввести новые подразделения, пишет бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер Николай Мельник.

Россияне продолжают наступать на Авдеевском направлении. Фото из открытых источников

"Россияне расширили плацдарм к югу от Очеретино. Об этом риске я говорил накануне. Судя по всему, охват фланга с севера подразделения, стоявшие южнее Очеретино, если и ожидали, то не имели ресурсов подготовить линии обороны. Опять же, сказывается снарядный голод в Силах обороны", — отметил военнослужащий.

По мнению офицера ВСУ, единственный выход — введение новых подразделений или срочное прикомандирование ТРО, что позволит частично выровнять ситуацию и в случае необходимости сделать отступление украинских подразделений, защищающих Бердичи, более безопасным и прогнозируемым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США впервые за 40 лет начнут производство новой ядерной боеголовки W93 для межконтинентальных баллистических ракет на стратегических подлодках. Разработка боеголовок, являющаяся частью программы модернизации ядерного арсенала США, осуществляется с мая 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории министерства энергетики. Разработка не предполагает ядерных испытаний, поскольку в основе W93 лежат уже существующие технологии.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, чтобы начать мощное контрнаступление, Украине понадобится время до 2026 или 2027 года, пишет The Economist со ссылкой на источники. Большой военный прорыв ВСУ может произойти через несколько лет, только если будет сохранена и усилена широкомасштабная поддержка Запада. Однако, отмечает издание, такой уверенности нет, учитывая нестабильность американской политики.