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Почему РФ пытается захватить Часов Яр: какой замысел врага

Сейчас оккупанты пытаются взять город в окружение

сегодня, 20:31
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики хотят захватить Часов Яр, чтобы создать в населенном пункте плацдарм для дальнейшего продвижения на Краматорскую агломерацию.

Почему РФ пытается захватить Часов Яр: какой замысел врага

Россияне усиливают наступление на Часов Яр. Фото из открытых источников

По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина, россияне сосредоточили свои усилия для прорыва обороны западнее Бахмута и выхода к каналу Северский Донец — Донбасс.

"Противник пытается взять Часов Яр в оперативное окружение, однако в течение последних семи дней никаких успехов на этом направлении не имел. Россияне любой ценой пытаются взять село Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы зайти в Часов Яр. Они активно штурмуют эти два населенных пункта, чтобы взять город в клещи", — рассказал спикер "Хортицы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США впервые за 40 лет начнут производство новой ядерной боеголовки W93 для межконтинентальных баллистических ракет на стратегических подлодках. Разработка боеголовок, являющаяся частью программы модернизации ядерного арсенала США, осуществляется с мая 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории министерства энергетики. Разработка не предполагает ядерных испытаний, поскольку в основе W93 лежат уже существующие технологии.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, чтобы начать мощное контрнаступление, Украине понадобится время до 2026 или 2027 года, пишет The Economist со ссылкой на источники. Большой военный прорыв ВСУ может произойти через несколько лет, только если будет сохранена и усилена широкомасштабная поддержка Запада. Однако, отмечает издание, такой уверенности нет, учитывая нестабильность американской политики.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
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