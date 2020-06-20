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Кабмин выдвинул новые требования к началу рабочего дня

Во время карантина в Украине Кабмин рекомендует сместить начало рабочего дня

сегодня, 22:16
Автор:

Таисия Ерохина
Кабмин выдвинул новые требования к началу рабочего дня

Пока в Украине продолжается карантин правительство рекомендует начинать рабочий день не слишком рано, чтобы избежать скоплений в общественном транспорте. Такая информация следует из постановления Кабинета министров Украины №500.

В соответствии с документом, органам исполнительной или местной власти, другим предприятиям, учреждениям и организациям независимо от формы собственности нужно обеспечить гибкий режим рабочего времени – подразумевается разное время начала и окончания работы для различных категорий работников, удаленная (надомная) работа. Такие изменения должны ограничить скопления граждан в транспорте и на пути на работу или с работы.

Так, рекомендуется установить начало работы в 9, 10 часов или более поздний час. Отдельно указаны такие сферы, как оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта, почтовая и курьерская деятельность, временное размещение и организация питания, страховая деятельность, образование, предоставление социальной помощи, а также искусство, спорт, развлечения и отдых.

Также местным властям рекомендуют разработать маршруты движения общественного транспорта так, чтобы они учитывали измененные графики работы предприятий.

Напомним, в ОП обсудили, стоит ли возвращать жесткий карантин. Так, на совещании у президента Владимира Зеленского пришли к выводу, что возвращение жесткого карантина ударит по экономике, поэтому выбрали другой путь борьбы с коронавирусом.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-i170620-500
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