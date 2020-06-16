Карантин из-за коронавируса в Украине: стоит ли жителям страны готовиться к новым ограничениям

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Татьяна Веремеева
Кабинет министров Украины планирует очередные изменения по карантинным ограничениям – для регионов готовят документ с условиями для ужесточения карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии", решится ли власть на ужесточения, и не будут ли регионы игнорировать подобные призывы Киева, который фактически делает местную власть ответственной за принятие непопулярных решений.
По мнению политического эксперта Дениса Гороховского, теоретически необходимость усиления карантинных мер вполне возможна. Однако на практике она маловероятна по трем причинам.
"Первая причина – это низкий уровень доверия среди населения, которое уже пережило один карантин и на выходе узнало от главного санитарного врача Украины, что целый ряд мер был направлен не на защиту населения, а на банальное запугивание, – поясняет политэксперт. – Поэтому к любым новым мерам уже по умолчанию будут относиться скептически и зачастую банально игнорировать их. Вторая причина – это экономический запас прочности, которого уже нет ни у экономики, ни у самих украинцев. Снова уйти в глухой карантин – это оставить людей без средств к существованию. И третья причина – в Украине уже неофициально стартовала избирательная кампания".
Местные элиты, подчеркивает Денис Гороховский, крайне заинтересованы в качественной подготовке к намеченным на осень местным выборам. Поэтому в карантине будут видеть угрозу своим кампаниям.
"Кроме того, вполне вероятно, что отдельные мэры, в случае введения новых жестких карантинных мер, будут демонстративно их игнорировать, используя ситуацию как часть предвыборной кампании и пытаясь аккумулировать на себе недовольный карантином электорат, – предполагает политэксперт. – Поэтому, если власть и решится на реальное ужесточение, то на практике может оказаться, что действовать оно будет исключительно в Киеве".
Эксперт Украинского института политики (УИП) Николай Спиридонов уверен, что власть готовится к ужесточению карантина.
"Есть информация и официальная, и кулуарная, – подчеркивает он. – Я общаюсь с ректорами крупных киевских вузов. И они готовятся к тому, что с октября, когда, скорее всего, начнется новый учебный год, всё будет происходить в онлайн-режиме. Что касается заявлений Кабмина об ужесточении карантина на местах – в случае необходимости... Нужно понимать, что у нас приближаются выборы. Если в каком-то конкретном городе будут протесты против того или иного результат, можно будет сказать – карантин, расходитесь по домам. Любой карантин – это усиление полномочий силовых органов, которые подконтрольны центральной власти".
Статистикой же заболеваний можно, по словам Николая Спиридонова, управлять в ручном режиме.
"Завести в какой-то город больше тестов – соответственно, там будет выявлено больше больных, – поясняет эксперт УИП. – Есть случаи менее честные. Говорят, что коронавирус приписывают тем, у кого его нет, для поднятия статистики. Ведь это увеличивает финансирование медучреждений".
Николай Спиридонов считает, что нам, действительно, следует готовиться к ужесточению карантина. Вопрос лишь когда – летом или уже осенью, под выборы.
"Но нужно понимать, что чем больше пружину сжимаешь, тем больше она потом разожмется, – предупреждает эксперт. – Коронавирус обострил социальные противоречия... Протестные настроения усиливаются. И большой вопрос, будут ли соблюдать карантин в тот момент, когда угроза голода и разорения превысит риск заражения. И что бы ни вводил Кабмин, не факт, что жесткий карантин будут соблюдать".
До закрытия работы общественного транспорта, включая метро, дело не дойдет, потому что это и так вызывало протесты, считает Николай Спиридонов. А вот кинотеатры, учебные заведения могут оказаться "под замком". Равно как никуда не уйдет масочный режим.
"Ужесточение, думаю, будет точечным. Могут запретить митинги, акции протеста, особенно ближе к выборам. А попытка посадить всех под домашний арест, как было весной, вряд ли удастся. Потому что "резьба слетит". И отдача распрямленной пружины будет куда сильнее", – прогнозирует представитель УИП.
Социолог Павел Кутуев напоминает, что центральная власть уже сталкивалась с демаршами со стороны местной власти (Черкассы, Харьков и не только). Причем демарши имели рациональное зерно.
"В то время, как крупные компании находили лазейки и могли функционировать, малый и средний бизнес был фактически полностью заблокирован, – подчеркивает Павел Кутуев. – Центральные власти хотят продемонстрировать, что они понимают угрозу повышения уровня заболеваемости. Но при этом намерены перебросить всю ответственность на органы местной власти. Демонстрируя свои жесткие намерение, но отказываясь их проводить в жизнь. То есть – занимая уже традиционную для нынешней властной команды позицию сторонних наблюдателей, которую разные ветви власти демонстрируют даже по отношению друг к другу. Те же правительство и парламент… А если даже между собой они не могут наладить взаимодействие, то нереалистично ожидать эффективного взаимодействия между центральной и местной властью. В том числе – в силу политического разнообразия и зависимостей местных властей от локальных интересов".
Социолог считает вполне реальной ситуацию, когда регионы будут игнорировать ужесточение карантина, потому что запретные меры не сопровождаются стимулирующими – по поддержке бизнеса, граждан.
"А местные власти – ближе к людям. Недовольство они ощущают сильнее, – продолжает Павел Кутуев. – А тут еще и выборы грядут… И это – очень сильный мотиватор для местных властей прислушиваться к мнению избирателей, а не мнению центра. Потому что центр преимущество запрещает, но почти ничего не дает".
Напомним, за последние сутки количество инфицированных выросло на 666 человек. Все они накануне получили позитивные тесты на COVID-19 с лаборатории.
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