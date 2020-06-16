Карантин из-за коронавируса в Украине: стоит ли жителям страны готовиться к новым ограничениям

Кабинет министров Украины планирует очередные изменения по карантинным ограничениям – для регионов готовят документ с условиями для ужесточения карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии", решится ли власть на ужесточения, и не будут ли регионы игнорировать подобные призывы Киева, который фактически делает местную власть ответственной за принятие непопулярных решений.



Карантин из-за коронавируса в Украине: реакция населения

По мнению политического эксперта Дениса Гороховского, теоретически необходимость усиления карантинных мер вполне возможна. Однако на практике она маловероятна по трем причинам.

"Первая причина – это низкий уровень доверия среди населения, которое уже пережило один карантин и на выходе узнало от главного санитарного врача Украины, что целый ряд мер был направлен не на защиту населения, а на банальное запугивание, – поясняет политэксперт. – Поэтому к любым новым мерам уже по умолчанию будут относиться скептически и зачастую банально игнорировать их. Вторая причина – это экономический запас прочности, которого уже нет ни у экономики, ни у самих украинцев. Снова уйти в глухой карантин – это оставить людей без средств к существованию. И третья причина – в Украине уже неофициально стартовала избирательная кампания".

Местные элиты, подчеркивает Денис Гороховский, крайне заинтересованы в качественной подготовке к намеченным на осень местным выборам. Поэтому в карантине будут видеть угрозу своим кампаниям.

"Кроме того, вполне вероятно, что отдельные мэры, в случае введения новых жестких карантинных мер, будут демонстративно их игнорировать, используя ситуацию как часть предвыборной кампании и пытаясь аккумулировать на себе недовольный карантином электорат, – предполагает политэксперт. – Поэтому, если власть и решится на реальное ужесточение, то на практике может оказаться, что действовать оно будет исключительно в Киеве".

Карантин из-за коронавируса в Украине: кто заинтересован в новых ограничениях

Эксперт Украинского института политики (УИП) Николай Спиридонов уверен, что власть готовится к ужесточению карантина.

"Есть информация и официальная, и кулуарная, – подчеркивает он. – Я общаюсь с ректорами крупных киевских вузов. И они готовятся к тому, что с октября, когда, скорее всего, начнется новый учебный год, всё будет происходить в онлайн-режиме. Что касается заявлений Кабмина об ужесточении карантина на местах – в случае необходимости... Нужно понимать, что у нас приближаются выборы. Если в каком-то конкретном городе будут протесты против того или иного результат, можно будет сказать – карантин, расходитесь по домам. Любой карантин – это усиление полномочий силовых органов, которые подконтрольны центральной власти".

Статистикой же заболеваний можно, по словам Николая Спиридонова, управлять в ручном режиме.

"Завести в какой-то город больше тестов – соответственно, там будет выявлено больше больных, – поясняет эксперт УИП. – Есть случаи менее честные. Говорят, что коронавирус приписывают тем, у кого его нет, для поднятия статистики. Ведь это увеличивает финансирование медучреждений".

Николай Спиридонов считает, что нам, действительно, следует готовиться к ужесточению карантина. Вопрос лишь когда – летом или уже осенью, под выборы.

"Но нужно понимать, что чем больше пружину сжимаешь, тем больше она потом разожмется, – предупреждает эксперт. – Коронавирус обострил социальные противоречия... Протестные настроения усиливаются. И большой вопрос, будут ли соблюдать карантин в тот момент, когда угроза голода и разорения превысит риск заражения. И что бы ни вводил Кабмин, не факт, что жесткий карантин будут соблюдать".

До закрытия работы общественного транспорта, включая метро, дело не дойдет, потому что это и так вызывало протесты, считает Николай Спиридонов. А вот кинотеатры, учебные заведения могут оказаться "под замком". Равно как никуда не уйдет масочный режим.

"Ужесточение, думаю, будет точечным. Могут запретить митинги, акции протеста, особенно ближе к выборам. А попытка посадить всех под домашний арест, как было весной, вряд ли удастся. Потому что "резьба слетит". И отдача распрямленной пружины будет куда сильнее", – прогнозирует представитель УИП.

Карантин из-за коронавируса в Украине: реакция местных властей

Социолог Павел Кутуев напоминает, что центральная власть уже сталкивалась с демаршами со стороны местной власти (Черкассы, Харьков и не только). Причем демарши имели рациональное зерно.

"В то время, как крупные компании находили лазейки и могли функционировать, малый и средний бизнес был фактически полностью заблокирован, – подчеркивает Павел Кутуев. – Центральные власти хотят продемонстрировать, что они понимают угрозу повышения уровня заболеваемости. Но при этом намерены перебросить всю ответственность на органы местной власти. Демонстрируя свои жесткие намерение, но отказываясь их проводить в жизнь. То есть – занимая уже традиционную для нынешней властной команды позицию сторонних наблюдателей, которую разные ветви власти демонстрируют даже по отношению друг к другу. Те же правительство и парламент… А если даже между собой они не могут наладить взаимодействие, то нереалистично ожидать эффективного взаимодействия между центральной и местной властью. В том числе – в силу политического разнообразия и зависимостей местных властей от локальных интересов".

Социолог считает вполне реальной ситуацию, когда регионы будут игнорировать ужесточение карантина, потому что запретные меры не сопровождаются стимулирующими – по поддержке бизнеса, граждан.

"А местные власти – ближе к людям. Недовольство они ощущают сильнее, – продолжает Павел Кутуев. – А тут еще и выборы грядут… И это – очень сильный мотиватор для местных властей прислушиваться к мнению избирателей, а не мнению центра. Потому что центр преимущество запрещает, но почти ничего не дает".

Напомним, за последние сутки количество инфицированных выросло на 666 человек. Все они накануне получили позитивные тесты на COVID-19 с лаборатории.

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