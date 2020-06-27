Жителям 13 областей Украины стоит готовиться к усилению карантина

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Татьяна Веремеева
Главные санитарные врачи 13 областей нашей страны должны обратиться в комиссии
ТЭБ и ЧС касательно усиления карантина в регионах. Об этом во время брифинга
сегодня, 27 июня, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По словам главы Минздрава, в условиях адаптивного карантина в нашей стране
стало резко увеличиваться количество новых случаев заражения коронавирусом. В
больницах продолжает стремительно возрастать количество занятых коек,
выделенных для больных COVID-19. Степанов заявил, что условиям для ослабления
карантина в Украине сейчас не соответствуют 13 областей нашей страны. Среди них
больше всего западных областей, а также город Киев.
Усиление карантина, скорее всего, затронет работу городского транспорта,
спортивных учреждений, а также дошкольных и "остальных заведений, которые есть
в стране", сказал министр.
Ранее "Комментарии" писали, что по состоянию на пятницу, 26 июня, десять
областей Украины и Киев не
готовы к ослаблению карантина. Согласно данным МОЗ, число заболевших не
позволяет смягчить условия карантина в Волынской, Донецкой, Закарпатской,
Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой
областях. А также в городе Киев.
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