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Главная Новости Общество права человека Жителям 13 областей Украины стоит готовиться к усилению карантина
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Жителям 13 областей Украины стоит готовиться к усилению карантина

Усиление карантина в первую очередь будет касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных учреждений

сегодня, 15:36
Автор:

Татьяна Веремеева
Жителям 13 областей Украины стоит готовиться к усилению карантина

Главные санитарные врачи 13 областей нашей страны должны обратиться в комиссии ТЭБ и ЧС касательно усиления карантина в регионах. Об этом во время брифинга сегодня, 27 июня, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, в условиях адаптивного карантина в нашей стране стало резко увеличиваться количество новых случаев заражения коронавирусом. В больницах продолжает стремительно возрастать количество занятых коек, выделенных для больных COVID-19. Степанов заявил, что условиям для ослабления карантина в Украине сейчас не соответствуют 13 областей нашей страны. Среди них больше всего западных областей, а также город Киев.

Усиление карантина, скорее всего, затронет работу городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и "остальных заведений, которые есть в стране", сказал министр.

Ранее "Комментарии" писали, что по состоянию на пятницу, 26 июня, десять областей Украины и Киев не готовы к ослаблению карантина. Согласно данным МОЗ, число заболевших не позволяет смягчить условия карантина в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях. А также в городе Киев.


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