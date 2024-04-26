Возникнет хаос: СМИ объяснили, почему Рада может вновь взяться за закон о мобилизации

Территориальные центры комплектования (ТЦК) не успеют актуализировать данные всех военнообязанных за 60 дней, как того требует новый закон о мобилизации. Это создаст дополнительный хаос. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Texty.

ТЦК. Фото: из открытых источников

"Управленческие решения, которые невозможно выполнить, создают еще больший хаос, чем их отсутствие. Результаты нашего моделирования указывают на то, что именно так, вероятно, произойдет с новым законом о мобилизации", — говорится в материале.

Авторы напоминают, что обновленный закон указывает, что все военнообязанные должны в течение 60 дней уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), электронный кабинет или ТЦК. Как отмечают авторы статьи, сейчас существует только один механизм подачи данных — через ТЦК, а два других механизма остаются чисто теоретическими.

По данным Министерства обороны, в Украине сейчас работает 178 ТЦК. Именно им придется обслужить примерно 7,9 миллиона мужчин, которые остаются в стране, если ЦПАУ и электронный кабинет не заработают так, как прописано в законе.

По самому оптимистичному сценарию, когда ТЦК будут принимать посетителей по 40 часов в неделю (сейчас они фактически принимают только по 8 часов в неделю, отмечают авторы), каждый час им придется регистрировать данные 139 военнообязанных.

Журналисты отмечают, в моделировании они предположили, что человек придет в ТЦК только один-единственный раз, хотя, как уже показывает практика, это так не будет работать, вспоминая в частности беготню, к которой бюрократия принуждает инвалидов и многодетных родителей.

Кроме того, государственные учреждения прекращают работу на время действия воздушной тревоги. В прифронтовых регионах она длится по несколько часов в день.

Издание предполагает, что Верховная Рада, скорее всего, будет вынуждена вносить поправки в закон, когда в системе ТЦК произойдет коллапс и враг возьмет его на вооружение своей информационной войны.

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