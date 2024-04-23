Как решить проблемы с наполнением армии: почему закон о мобилизации серьезно запоздал

Подписанный на прошлой неделе президентом закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, изрядно запоздал. Об этом и ранее говорили, а сейчас просто криком кричит ситуация на фронте. Военный аналитик BILD Юлиан Репке предупреждает, что от западной помощи не будет особого проку, если Украина срочно не мобилизует как минимум 250 тысяч человек. Тем временем появилась информация, что украинским мужчинам призывного возраста за границей приостановят предоставление консульских услуг. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" ситуацию с мобилизацией и укреплением украинской армии в целом.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Приходится догонять, что всегда сложнее

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает так:

Как следствие – имеем недоукомплектованность частей, которые выполняют боевые задачи". "Учитывая, что закон вступает в силу лишь с 18 мая, пока о его работе говорить не приходится. О чём следует говорить, так это о том, что было огромной ошибкой так затягивать с его принятием

И это при том, акцентирует эксперт, что у нас параллельно возник дефицит боеприпасов и вооружений (сказалась полугодовая пауза от США, хоть европейцы и пытались помогать активнее), а противник с середины осени проводит наступательные действия.

"Мобилизация – это наше домашнее задание, с которым мы не справились. Теперь приходится догонять, что всегда сложнее. Поскольку принятый в апреле закон еще не заработал, набор военнообязанных идет по старому законодательству, с рядом проблем", – констатирует Игорь Романенко.

Проблемы с наполнением армии будут оставаться

Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний подчеркивает, что принятие нового законодательства по мобилизации, как и сама мобилизация, является очевидной необходимостью в рамках отпора российской агрессии.

"В то же время, – продолжает он, – заметно, что у власти есть проблемы со стратегическим мышлением. Поэтому у них есть иллюзии, что закон о мобилизации и репрессивные меры решат проблему наполнения армии. На самом деле проблема наполнения армии включает в себя как минимум четыре составляющих: армейская реформа; мобилизация; рекрутинг; мотивация. Каждая из этих составляющих нуждается в комплексном подходе, но пока власть этого не осознает".

Поэтому, резюмирует Александр Доний, без привлечения дополнительного интеллектуального потенциала можно прогнозировать, что проблемы с наполнением армии, к сожалению, будут оставаться.

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