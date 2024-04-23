Как решить проблемы с наполнением армии: почему закон о мобилизации серьезно запоздал

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Кравцев Сергей
Подписанный на прошлой неделе президентом закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, изрядно запоздал. Об этом и ранее говорили, а сейчас просто криком кричит ситуация на фронте. Военный аналитик BILD Юлиан Репке предупреждает, что от западной помощи не будет особого проку, если Украина срочно не мобилизует как минимум 250 тысяч человек. Тем временем появилась информация, что украинским мужчинам призывного возраста за границей приостановят предоставление консульских услуг. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" ситуацию с мобилизацией и укреплением украинской армии в целом.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает так:
И это при том, акцентирует эксперт, что у нас параллельно возник дефицит боеприпасов и вооружений (сказалась полугодовая пауза от США, хоть европейцы и пытались помогать активнее), а противник с середины осени проводит наступательные действия.
Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний подчеркивает, что принятие нового законодательства по мобилизации, как и сама мобилизация, является очевидной необходимостью в рамках отпора российской агрессии.
Поэтому, резюмирует Александр Доний, без привлечения дополнительного интеллектуального потенциала можно прогнозировать, что проблемы с наполнением армии, к сожалению, будут оставаться.
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