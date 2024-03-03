Мобилизация в Украине: почему время играет против нас и что делать

Почти месяц назад, 7 февраля, Верховная Рада приняла в первом чтении обновленный правительственный вариант законопроекта об усилении мобилизации. С той поры не прекращаются прения касательно его доработки. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подверг законопроект критике касательно предоставления дополнительных полномочий Территориальным центрам комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы). В документ внесли более 4 тысяч поправок (причем основная часть – представителями фракции "Слуга народа"), рассматривать которые профильный комитет (по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки) может закончить в период с 10 до 29 марта. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими мнениями по поводу того, что происходит у нас с многострадальным мобилизационным законопроектом.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Сейчас важен массовый призыв новых людей, их обучение и отправка на фронт

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко акцентирует, что штаты бригад, которые сейчас в тяжелых боях выполняют задачи сдерживания вражеского наступления, давно нуждаются в пополнении.

"А потом уже следует говорить о формировании новых бригад для проведения деоккупационных моментов, – поясняет он. – О необходимости проведения мобилизации военные говорили еще с начала прошлого года. К сожалению, власть затягивала процесс, перекладывали ответственность на военных. Между тем, обеспечение ВСУ необходимым пополнением – это вопрос именно государства. А функция Генштаба (ГШ), главкома ВСУ уже в применении имеющихся сил и средств".

По словам эксперта, поскольку ТЦК замыкаются на командование Сухопутных войск (вид вооруженных сил, даже не ГШ!), тут тоже имеет место искажение функционального назначения тех или иных структур.

"На протяжение более 30 лет Минобороны перекладывало свои функции (обеспечение мобилизации) на ГШ. А тот, учитывая ограниченный штат, получив делегированные несвойственных ему полномочий, создавал структуры вне собственно ГШ. И они занимаются тем, чем должно МО. Подобное прокатывало в мирное время. Кто-то терпел, сцепив зубы. Но полномасштабная война продемонстрировала уязвимость подобных подходов. Каждый должен заниматься своим делом! Военные – воевать и планировать, правительство – обеспечивать их необходимыми силами и средствами. Следует перераспределить функционал. Подчеркиваю, проведение мобилизации – функция государства. И эту функцию оно не выполняет. Потому в тяжелой фазе фронт. А воз и ныне там", – констатирует Игорь Романенко.

Законопроекты переписываются, тормозятся, отмечает он. Мы работам вдогонку. С огромной задержкой.

"Уже весна-2024, а мобилизационное законодательство в обновленном виде не принято. Я надеюсь, что несмотря на тысячи правок, соответствующий документ в марте примут окончательно. Но в силу он вступит в силу лишь в апреле, а нормально заработает мобилизационный процесс только через полгода. В той ситуации тяжелой, что у нас сейчас на фронте – это серьезная проблема", – поясняет генерал.

По его словам, заявления некоторых парламентариев, что на мобилизацию нужны огромные средства – это передергивание.

"Акцентирую, нам нужно восполнять бригады, которые уже воюют. На это средства в бюджете заложены. Противник, несмотря на колоссальные потери, проводит ротацию, пополняет имеющиеся бригады, формирует новые. У нас в этом смысле – застой. Именно потому, что не был принят еще год назад необходимый закон. Это стратегическая ошибка. Печальные последствия которой мы сейчас наблюдаем. Вопрос не столько в деньгах, сколько в организационной деятельности наших госорганов, которые пытаются сейчас исправить ошибку в ускоренном порядке. Рекрутинг, ротация, отпуска важны. Но куда важнее сейчас массовый призыв новых людей, их обучение и отправка на фронт. Всё это надо было еще вчера", – уверен Игорь Романенко.

Все выглядит как политический саботаж

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", сержант ВСУ Михаил Макарук поделился таким комментарием:

"Происходит популистическая вакханалия и государственная измена по отношению к украинским военнослужащим. Каждый из тех, кто зовется депутатами, то и дело рассказывает, как они гордятся ВСУ и готовы им помогать. Между тем, именно представители действующего монобольшинства внесли более двух тысяч правок, фактически уничтожая важнейший законопроект".

Это выглядит как политический саботаж, считает эксперт. Соответственно, когда политики говорят о том, как они хотят, чтоб мы победили, это ложь, констатирует он.

"Каждый из нынешних депутатов должен будет отвечать за то, какие правки он внес, почему, – уверен Михаил Макарук. – Зачем тормозил законопроект, который верховный главнокомандующий, высшее военное руководство обозначили как приоритетный. Как т.н. "народные избранники" будут смотреть в глаза военным?!".

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