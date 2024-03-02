В Раде рассказали, какую минималку должны получать украинские военнослужащие

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Кравцев Сергей
Зарплата украинского военного должна составлять минимум 5000 тысяч долларов. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала "Новости Live" сделал нардеп Юрий Камельчук.
Выплаты украинским военным. Фото: из открытых источников
Нардеп заверил, что, только применяя мотивацию, можно увидеть изменения.
Отметим, сейчас активно обсуждается подготовка ко второму чтению законопроекта о мобилизации. Сейчас народные избранники предложили более 4 тысяч поправок к законопроекту о мобилизации. Несмотря на это, есть все шансы принять законопроект уже до конца марта. Такое заявление в интервью "РБК-Украина" сделал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.
Нардеп отметил, что ориентировочно 4 марта секретариат ВРУ уже должен подготовить сравнительную таблицу к законопроекту о мобилизации. К постатейному обсуждению и учету или отклонению этих поправок вместе с подававшими их могут приступить 5-6 марта.
Читайте на портале "Комментарии" — Украина вошла в очередную военную весну. Путинские выступления в последнее время демонстрируют, что Россия намерена продолжать войну только имитируя заинтересованность в переговорах. Она проводит наступление по всей линии фронта, пользуясь тем, что ВСУ критически не хватает боеприпасов, да и живой силы, в США стараниями трампистов продолжает блокироваться пакет новой помощи в нашей стране, а Европа слишком медленно перезапускает собственный ВПК и прозревает в отношении РФ. Чего нам ждать с первого месяца весны-2024? Эксперты рассказали об этом порталу "Комментарии".
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