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В Раде рассказали, какую минималку должны получать украинские военнослужащие

Нардеп Юрий Камельчук заявил, что зарплата военного должна составлять минимум $5000

сегодня, 14:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Зарплата украинского военного должна составлять минимум 5000 тысяч долларов. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала "Новости Live" сделал нардеп Юрий Камельчук.

В Раде рассказали, какую минималку должны получать украинские военнослужащие

Выплаты украинским военным. Фото: из открытых источников

"Военнослужащие, ежедневно сталкивающиеся с риском, есть на нуле или где-то около нуля, где-то не далеко в тылу, минимальная зарплата их должна составлять в Украине – от 5 тысяч долларов", – отметил Камельчук.

Нардеп заверил, что, только применяя мотивацию, можно увидеть изменения.

"Это будет означать, что те потери физического и психологического здоровья, а также проблемы социальные, когда отец или мать находятся не у детей, могут быть частично возмещены из этих финансов, которые государство обязано платить таким людям", — отметил парламентарий. .

Отметим, сейчас активно обсуждается подготовка ко второму чтению законопроекта о мобилизации. Сейчас народные избранники предложили более 4 тысяч поправок к законопроекту о мобилизации. Несмотря на это, есть все шансы принять законопроект уже до конца марта. Такое заявление в интервью "РБК-Украина" сделал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

Нардеп отметил, что ориентировочно 4 марта секретариат ВРУ уже должен подготовить сравнительную таблицу к законопроекту о мобилизации. К постатейному обсуждению и учету или отклонению этих поправок вместе с подававшими их могут приступить 5-6 марта.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина вошла в очередную военную весну. Путинские выступления в последнее время демонстрируют, что Россия намерена продолжать войну только имитируя заинтересованность в переговорах. Она проводит наступление по всей линии фронта, пользуясь тем, что ВСУ критически не хватает боеприпасов, да и живой силы, в США стараниями трампистов продолжает блокироваться пакет новой помощи в нашей стране, а Европа слишком медленно перезапускает собственный ВПК и прозревает в отношении РФ. Чего нам ждать с первого месяца весны-2024? Эксперты рассказали об этом порталу "Комментарии".




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