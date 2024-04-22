Стало известно, без чего американские деньги на фронт будут просто выброшены на ветер

Как отметил Юлиан Репке, войска окупантов сумели дойти до населенного пункта Очеретино, что в Покровском районе Донецкой области. По его словам, фронту не только катастрофически нужно оружие, но и экстренная мобилизация.

Война в Украине

Военный журналист подчеркнул, что Вооруженные силы нуждаются в срочном усилении, поскольку многие военные на фронте просто истощены постоянными боями.

Репке заявил, что все деньги из Соединенных Штатов, или поддержка стран Запада, включая военную помощь с Германии, не будут стоить ничего, если Украина срочно не мобилизует как минимум 250 тысяч военных.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что военные на фронте неоднократно говорили о том, что им нужно пополнение на фронте. Именно поэтому они с нетерпением ожидали принятия нового закона о мобилизации, с которым в Верховной Раде играли в течение нескольких месяцев, забирая все нормы, которые, по мнению народных депутатов, нарушают конституционные права украинцев.

В конце концов, законопроект был принят Верховной Радой и подписан президентом Владимиром Зеленским. Он вступит в силу чуть меньше чем через месяц.

При этом известно, что ранее говорилось о том, что Украине нужно мобилизовать 500 тысяч военных. Однако, по словам президента Владимира Зеленского, это количество будет меньше, поскольку Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сумел провести ревизию и найти резервы среди военных, которые еще не были на фронте. Именно благодаря этим "найденным" военным на фронте начали проводить первые ротации.

Также известно, что РФ в ближайшее время усилит свое давление на фронте, потому что понимает, что для нее закрывается окно возможностей.