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Стало известно, без чего американские деньги на фронт будут просто выброшены на ветер

Украине нужна экстренная мобилизация, об этом заявил военный аналитик BILD Юлиан Репке. По его словам, Украине не помогут ни американские деньги, ни военная техника из Европы, если не будут усилены подразделения ВСУ

22 апреля 2024, 15:37
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Юлиан Репке, войска окупантов сумели дойти до населенного пункта Очеретино, что в Покровском районе Донецкой области. По его словам, фронту не только катастрофически нужно оружие, но и экстренная мобилизация.

Стало известно, без чего американские деньги на фронт будут просто выброшены на ветер

Война в Украине

Военный журналист подчеркнул, что Вооруженные силы нуждаются в срочном усилении, поскольку многие военные на фронте просто истощены постоянными боями.

Репке заявил, что все деньги из Соединенных Штатов, или поддержка стран Запада, включая военную помощь с Германии, не будут стоить ничего, если Украина срочно не мобилизует как минимум 250 тысяч военных.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что военные на фронте неоднократно говорили о том, что им нужно пополнение на фронте. Именно поэтому они с нетерпением ожидали принятия нового закона о мобилизации, с которым в Верховной Раде играли в течение нескольких месяцев, забирая все нормы, которые, по мнению народных депутатов, нарушают конституционные права украинцев.

В конце концов, законопроект был принят Верховной Радой и подписан президентом Владимиром Зеленским. Он вступит в силу чуть меньше чем через месяц.

При этом известно, что ранее говорилось о том, что Украине нужно мобилизовать 500 тысяч военных. Однако, по словам президента Владимира Зеленского, это количество будет меньше, поскольку Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сумел провести ревизию и найти резервы среди военных, которые еще не были на фронте. Именно благодаря этим "найденным" военным на фронте начали проводить первые ротации.

Также известно, что РФ в ближайшее время усилит свое давление на фронте, потому что понимает, что для нее закрывается окно возможностей.




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Источник: https://twitter.com/JulianRoepcke/status/1782127053585760291
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