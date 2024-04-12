Что заложено в новом законопроекте о мобилизации: к чему остаются вопросы

Принятый украинским парламентом 11 апреля во втором чтении и в целом законопроект о мобилизации продолжает оставаться одной из-топ тем для нашего общества. В нем ищутся сильные и слабые стороны, обсуждается его влияние на военных и гражданских. При этом, законопроект еще не обрел силу закона, однако вряд ли что сможет этому помешать. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами мобилизационный законопроект и то, как его реализация может отразиться на Украине.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Законопроект является хоть и непопулярным, но – необходимым
Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак поясняет:
"Военное положение требует непопулярных решений от государственных институций. Именно поэтому законопроект об усовершенствовании мобилизации, который, наконец, поддержала Рада
, является хоть и непопулярным, но – необходимым. И максимально отвечает духу и времени, хоть и не решает такую болезненную для многих проблему как демобилизация".
Эксперт обращает внимание, что появились такие новации как базовая военная подготовка, базовая военная служба. Прием на госслужбу после того, как закон вступит в силу, станет возможен лишь после прохождения базовой военной службы.
"Есть ранее принятые нормы, которые позволяют запустить правильную коммуникацию между гражданами Украины и ТЦК. Речь об электронном реестре военнообязанных, резервистов и призывников. О возможности смены своих данных через электронный кабинет. О том, что не обязательно посещать ТЦК, теперь это могут быть и ЦПАУ — для уточнения или изменения учетных данных", – отмечет Олег Постернак.
Позитивной новацией, по его словам, является и то, что остались нормы по отсрочке от мобилизации для определенных категорий.
"Также государство в ближайшее время пересмотрит механизм бронирования
, который устанавливается отдельным нормативно-правовым актом Кабмина", – подчеркивает эксперт.
Вместе с тем, продолжает он, тема мобилизации на третьем году войны остается эмоциональной, болезненной. Часть общества не готова выполнять свой конституционный долг — защищать Родину, государство. На чем паразитируют некоторые политические силы и блогеры.
"Я считаю правильным, что государство закрывает этот кейс. И начинает путь к более эффективной обороне на новом этапе войны, который требует больше личного состава и вооружений, модернизированных подходов к комплектации армии. То, что законопроект негативно воспринимает часть украинского общества – объективный факт. Но каждый украинец должен понять, что есть времена, когда каждый должен что-то сделать для государства. И мы живем именно в такие времена. Война сама по себе не остановится. Россия не остановится
. А цели, которые она ставит – физическое уничтожение украинской нации, нашего государства. Если мы не выстоим, то станем (те, кто выживет) российской колонией. Так что защита нашей страны это защита нас самих. И заявления военных, что оборонять Украину должны все — это не просто лозунги, это объективная реальность. Которую следует принять всем нам", – констатирует Олег Постернак.
Пытались угодить всем, что нереально
Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков не исключает, что принятый законопроект будет дорабатываться, с учетом реакции общества.
"Однозначно, что запрос военных такой вариант законопроекта не удовлетворяет
. Зато, похоже, устраивает политическую элиту и ту часть гражданского населения, которая категорически не хочет становиться в ряды вооруженных сил", – отмечает эксперт.
По его мнению, госчиновников, нацполицию, которые остаются вне мобилизации, частично следовало бы использовать для пополнения рядов ВСУ.
"Это вызывает понятное недовольство у военнослужащих. Как и исключение из проекта закона пункта о демобилизации
. Те, кто воюет третий год, а то и более, точно заслужили права вернуться к своим родным. И их разочарование таких шагом власти вполне обосновано", – считает Дмитрий Воронков.
Позитивным он называет решение о повышении выплат (+70 тысяч в месяц) тем, кто стоит на первой линии фронта.
"С другой стороны – выплата заявлена как единоразовая
. Если уж хотят финансово мотивировать, могли бы сделать это более эффективно", – отмечает эксперт.
Правильным для усиления ВСУ шагами он считает и такие отдельно принятые решения как снижение возрастного уровня с 27 до 25 лет, отмену категории "частично годен", принятие (пока в первом чтении) решения о возможности мобилизовать определенные категории осужденных.
"Правда, что касается гипотетической мобилизации некоторых осужденных – эта мера выглядит тоже как – кем угодно заполнить боевые ряды, только бы не трогать некоторых "неприкасаемых". Хотя, может, в этом и есть смысл, тут решать руководству ВСУ, – отмечает Дмитрий Воронков. – Если же резюмировать впечатления по мобилизационным изменениям: пытались угодить всем, что нереально; "крепостных" – в окопы; боевым – ни шагу назад; части населения – теплую ванну".
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