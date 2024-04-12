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Что заложено в новом законопроекте о мобилизации: к чему остаются вопросы

Тема мобилизации на третьем году войны остается эмоциональной и крайне болезненной для общества

сегодня, 14:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Принятый украинским парламентом 11 апреля во втором чтении и в целом законопроект о мобилизации продолжает оставаться одной из-топ тем для нашего общества. В нем ищутся сильные и слабые стороны, обсуждается его влияние на военных и гражданскихПри этом, законопроект еще не обрел силу законаоднако вряд ли что сможет этому помешать. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами мобилизационный законопроект и то, как его реализация может отразиться на Украине.

Что заложено в новом законопроекте о мобилизации: к чему остаются вопросы

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Законопроект является хоть и непопулярным, но – необходимым

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак поясняет:

"Военное положение требует непопулярных решений от государственных институций. Именно поэтому законопроект об усовершенствовании мобилизации, который, наконец, поддержала Радаявляется хоть и непопулярным, но – необходимым. И максимально отвечает духу и времени, хоть и не решает такую болезненную для многих проблему как демобилизация".

Эксперт обращает внимание, что появились такие новации как базовая военная подготовка, базовая военная служба. Прием на госслужбу после того, как закон вступит в силу, станет возможен лишь после прохождения базовой военной службы.

"Есть ранее принятые нормы, которые позволяют запустить правильную коммуникацию между гражданами Украины и ТЦК. Речь об электронном реестре военнообязанных, резервистов и призывников. О возможности смены своих данных через электронный кабинет. О том, что не обязательно посещать ТЦК, теперь это могут быть и ЦПАУ — для уточнения или изменения учетных данных", – отмечет Олег Постернак.

Позитивной новацией, по его словам, является и то, что остались нормы по отсрочке от мобилизации для определенных категорий.

"Также государство в ближайшее время пересмотрит механизм бронированиякоторый устанавливается отдельным нормативно-правовым актом Кабмина", – подчеркивает эксперт.

Вместе с тем, продолжает он, тема мобилизации на третьем году войны остается эмоциональной, болезненной. Часть общества не готова выполнять свой конституционный долг — защищать Родину, государствоНа чем паразитируют некоторые политические силы и блогеры.

"Я считаю правильным, что государство закрывает этот кейс. И начинает путь к более эффективной обороне на новом этапе войны, который требует больше личного состава и вооружений, модернизированных подходов к комплектации армии. То, что законопроект негативно воспринимает часть украинского общества – объективный факт. Но каждый украинец должен понять, что есть времена, когда каждый должен что-то сделать для государства. И мы живем именно в такие времена. Война сама по себе не остановится. Россия не остановитсяА цели, которые она ставит – физическое уничтожение украинской нации, нашего государства. Если мы не выстоим, то станем (те, кто выживет) российской колонией. Так что защита нашей страны это защита нас самих. И заявления военных, что оборонять Украину должны все — это не просто лозунги, это объективная реальность. Которую следует принять всем нам", – констатирует Олег Постернак.

Пытались угодить всем, что нереально

Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков не исключает, что принятый законопроект будет дорабатыватьсяс учетом реакции общества.

"Однозначно, что запрос военных такой вариант законопроекта не удовлетворяетЗато, похоже, устраивает политическую элиту и ту часть гражданского населения, которая категорически не хочет становиться в ряды вооруженных сил", – отмечает эксперт.

По его мнению, госчиновников, нацполицию, которые остаются вне мобилизациичастично следовало бы использовать для пополнения рядов ВСУ.

"Это вызывает понятное недовольство у военнослужащих. Как и исключение из проекта закона пункта о демобилизацииТе, кто воюет третий год, а то и более, точно заслужили права вернуться к своим родным. И их разочарование таких шагом власти вполне обосновано", – считает Дмитрий Воронков.

Позитивным он называет решение о повышении выплат (+70 тысяч в месяц) тем, кто стоит на первой линии фронта.

"С другой стороны – выплата заявлена как единоразоваяЕсли уж хотят финансово мотивировать, могли бы сделать это более эффективно", – отмечает эксперт.

Правильным для усиления ВСУ шагами он считает и такие отдельно принятые решения как снижение возрастного уровня с 27 до 25 летотмену категории "частично годен", принятие (пока в первом чтении) решения о возможности мобилизовать определенные категории осужденных.

"Правда, что касается гипотетической мобилизации некоторых осужденных – эта мера выглядит тоже как – кем угодно заполнить боевые ряды, только бы не трогать некоторых "неприкасаемых". Хотя, может, в этом и есть смысл, тут решать руководству ВСУ, – отмечает Дмитрий Воронков. – Если же резюмировать впечатления по мобилизационным изменениям: пытались угодить всем, что нереально; "крепостных" – в окопы; боевым – ни шагу назад; части населения – теплую ванну".

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Источник: https://comments.ua/
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