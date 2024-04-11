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В ВСУ назвали недостатки нового закона о мобилизации

Закон не предусматривает существенного наказания для уклонистов

сегодня, 23:06
Автор:
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Марьян Ощановский
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В новом законе о мобилизации нет действенных норм о наказаниях для уклонистов, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В ВСУ назвали недостатки нового закона о мобилизации

Рада усилила мобилизацию. Фото из открытых источников

"Кратко о принятом законе. По моему личному мнению, он должен быть более жестким. Особенно в части ответственности уклонистов, потому что сейчас в законе вообще нет действенных норм", — подчеркнул офицер ВСУ.

По мнению Максима Жорина, также стоит более существенно снизить призывной возраст, а не до 25 лет, поскольку "войско нуждается в молодых здоровых людях".

"На своем собственном примере и на примере бойцов Третьей штурмовой могу сказать, что молодые люди воюют с другой энергией. К тому же они уже выросли в другое время, на других примерах и имеют мотивацию", — отметил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что без помощи США уже через несколько недель российская армия сможет использовать десять артиллерийских снарядов против одного снаряда со стороны Украины. "Суровость этого момента невозможно переоценить. Проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ. Ставки очень высоки. Россия не демонстрирует признаков прекращения агрессии и не намерена останавливаться на Украине. Россия представляет хроническую угрозу", — заявил американский генерал.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в 2024 году в Украине невозможны выборы, поэтому всем политикам необходимо прекратить думать о них, считает политолог Игорь Рейтерович. "Офис президента не должен думать о том, как провести выборы, пока Владимир Зеленский возглавляет политические рейтинги. Сейчас нужно понять одну простую вещь, что в 2024 году никаких выборов не будет. В этом году выборы невозможны", — подчеркнул политолог.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5110
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