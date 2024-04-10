Рада согласовала усиление мобилизации: кто получит бронь

Согласно документу, утвержденному оборонным комитетом Верховной Рады, бронирование от мобилизации получат пять категорий лиц.

В Украине планируют усиление мобилизации. Фото из открытых источников

А именно: все сотрудники Нацполиции, НАБУ, БЭБ, ДБР, прокуратуры, ГСЧС, а также исполнительной службы; руководители органов государственной власти и местного самоуправления; 50% госслужащих категорий "Б" и "В"; сотрудники стратегических предприятий, выполняющих военные заказы; персонал предприятий, критически важных для поставок ВСУ, а также их бенефициарные собственники, даже если они не работают на этом предприятии.

Согласно документу практически все крупные бизнесмены Украины получат бронь от мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший посол США в ЕС Гордон Сондленд убежден, что Дональд Трамп не является принципиальным противником военной поддержки Украины, а предложенный Белым домом пакет помощи республиканцы заблокировали в рамках предвыборной гонки. Дипломат заявил, что, несмотря на изоляционистскую риторику, Трамп не является изоляционистом и вовсе не мечтает об оккупации Украины российской армией. Гордон Сондленд считает, что блокирование Конгрессом США помощи Украине – это "предвыборный гамбит, чтобы сделать некоторых поклонников Трампа счастливыми".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в настоящее время абсолютно невозможно соглашение с РФ, поскольку Украина не готова идти ни на какие компромиссы по территориальной целостности, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом руководитель ОПУ признал, что у новой масштабной мобилизации нет поддержки в украинском обществе.

