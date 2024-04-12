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Сколько украинцев готовы мобилизоваться после принятия нового закона: результаты опроса

Социологи подсчитали, сколько мужчин действительно готовы пойти на фронт

сегодня, 07:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украине только 20% мужчин призывного возраста от 25 до 59 лет, которые сейчас не проходят службу в рядах ВСУ, допускают возможность пойти в армию как добровольцы, подписать контракт или мобилизоваться. Как передает портал "Комментарии", такие результаты опроса осуществлены по заказу Национальной общественной телерадиокомпании.

Сколько украинцев готовы мобилизоваться после принятия нового закона: результаты опроса

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Согласно опросу, такое мнение характерно для мужчин разных возрастов, областей и типов населенного пункта. При этом 63% такой возможности не допускают, а 17% – еще размышляют.

Возможными факторами, которые могли мотивировать идти в армию, являются: одна группа: наступление на родной город/угроза (31%), полное обеспечение снаряжением (29%) и служба по самостоятельно выбранной специальности (27%); вторая группа: двухмесячное обучение (22%), четкий срок службы (20%), гарантированная ротация (21%).

24% опрошенных заявили, что их ничего не смогло бы мотивировать присоединиться к рядам ВСУ. Повестка побудила бы всего 7%.

Оценивая процесс мобилизации в стране, половина респондентов заявила, что он идет в неправильном направлении. В то же время, 60% опрошенных характеризуют работу Территориальных центров комплектования и соцподдержки негативно. Больше всего возлагает ответственность за это на ТЦК (59%) и парламент (55%).

Опрос был проведен в начале апреля 2024 года. Выборка – 800 респондентов со всей Украины, кроме оккупированных территорий.

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада Украины приняла 11 апреля изрядно видоизмененный законопроект о мобилизации. Как оцениваете его окончательный вид? Чего ожидать далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://suspilne.media/721585-50-vvazaut-so-mobilizacia-ide-nepravilno-skilki-colovikiv-gotovi-iti-u-vijsko-opituvanna-dla-novogo-vidliku/?utm_source=copylink&utm_medium=ps
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Донбас

сегодня, 07:03

Чем дольше будет жить зеленское ссучье отродье, тем больше будет умирать наш народ. Это выблядское правительство не стремится к победе, они стремятся побольше разворовать помощь, твари. Кстати, Часов Яр уже здают, "контролированно" здают. Народ, очнись, у вас оружие, у вас власть, не дайте этим сволочам с награбленным свалить. Капитуляция неизбежна с этой выблядской властью.


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