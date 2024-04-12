Сколько украинцев готовы мобилизоваться после принятия нового закона: результаты опроса

В Украине только 20% мужчин призывного возраста от 25 до 59 лет, которые сейчас не проходят службу в рядах ВСУ, допускают возможность пойти в армию как добровольцы, подписать контракт или мобилизоваться. Как передает портал "Комментарии", такие результаты опроса осуществлены по заказу Национальной общественной телерадиокомпании.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Согласно опросу, такое мнение характерно для мужчин разных возрастов, областей и типов населенного пункта. При этом 63% такой возможности не допускают, а 17% – еще размышляют.

Возможными факторами, которые могли мотивировать идти в армию, являются: одна группа: наступление на родной город/угроза (31%), полное обеспечение снаряжением (29%) и служба по самостоятельно выбранной специальности (27%); вторая группа: двухмесячное обучение (22%), четкий срок службы (20%), гарантированная ротация (21%).

24% опрошенных заявили, что их ничего не смогло бы мотивировать присоединиться к рядам ВСУ. Повестка побудила бы всего 7%.

Оценивая процесс мобилизации в стране, половина респондентов заявила, что он идет в неправильном направлении. В то же время, 60% опрошенных характеризуют работу Территориальных центров комплектования и соцподдержки негативно. Больше всего возлагает ответственность за это на ТЦК (59%) и парламент (55%).

Опрос был проведен в начале апреля 2024 года. Выборка – 800 респондентов со всей Украины, кроме оккупированных территорий.

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