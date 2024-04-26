Министра агрополитики Сольского взяли под стражу: в каком случае может выйти на свободу

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения министру аграрной политики Николаю Сольскому. Его отправили под стражу до 24 июня 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно из трансляции судебного заседания.

Николай Сольский. Фото: из открытых источников

ВАКС постановил применить к Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 25 000 прожиточных минимумов (75,7 млн грн).

Судья отметил, что в случае внесения залога, на Сольского будут возложены процессуальные обязанности, а именно: прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и суду; не покидать пределы Киева без соответствующего разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение загранпаспорт; носить электронное средство контроля.

Николаю Сольскому и еще нескольким подозреваемым инкриминируют завладение 2500 га государственных земель (стоимость – 291 млн грн) и попытку завладения еще около 3300 га (стоимость – 190 млн грн).

Отметим, ранее в НАБУ сообщили, что экс-главе аграрного комитета Верховной Рады – действующему министру объявили подозрение в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Читайте также на портале "Комментарии" — Николай Сольский прокомментировал ситуацию, отметив, что информация НАБУ, которая распространяется в СМИ, касается периода 2017-2018 годов, когда он еще был адвокатом и не имел отношения к комитету ВР или Минагро.

"Обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными АТО за земли, предоставленные последним во владение в соответствии с законом. Споры решаются судами, в том числе Верховным судом, и как мне известно, на сегодняшний день ряд решений констатируют отсутствие права госпредприятий на земли, которые, вероятно, подразумевают НАБУ", — говорится в заявлении от Сольского.



