Схемы с землей на сотни миллионов гривен: кому в Кабмине вручили подозрение

Экс-главе аграрного комитета Верховной Рады — действующему министру объявили подозрение в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении НАБУ в Телеграмм.

Министра Сольского подозревают в схемах с землей. Фото: НАБУ

По данным следствия, в группу во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, которые контролировали деятельность этих органов, так называемые "кураторы".

По информации НАБУ, участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков.

В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра участки передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю, пишут в НАБУ.

В настоящее время о подозрении сообщили организатору схемы, действующему министру, двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, способствовавшему совершению преступления.

В частности, что касается самого министра Сольского, ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Также идет вручение подозрений другим участникам схемы.

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