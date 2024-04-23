Министр Сольский отреагировал на информацию о подозрении от НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о разоблачении схемы с высшими украинскими чиновниками, к которой по информации СМИ мог быть причастен действующий министр аграрной политики Николай Сольский. На эти сообщения отреагировал Сольский заявлением в Telegram-канале Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.



Министр агрополитики Николай Сольский. Фото из открытых источников

В НАБУ заявили, что вручили подозрение бывшему председателю аграрного комитета Верховной Рады и действующему министру в завладении государственной землей на 291 млн. грн. и попытке завладения землей еще на 190 млн. грн. Николай Сольский прокомментировал ситуацию, отметив, что информация НАБУ, которая распространяется в СМИ, касается периода 2017-2018 годов, когда он еще был адвокатом и не имел отношения к комитету ВР или Минагро.

"Обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными АТО за земли, предоставленные последним во владение в соответствии с законом. Споры решаются судами, в том числе Верховным судом, и как мне известно, на сегодняшний день ряд решений констатируют отсутствие права госпредприятий на земли, которые, вероятно, подразумевают НАБУ", — говорится в заявлении от Сольского.

По словам министра агрополитики, он гарантирует "максимальную открытость для установления истины" в расследовании НАБУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Николай Сольский рассказал, благодаря кому стал возможный "зерновой коридор".

Также "Комментарии" писали о политологе Виталие Кулике, который прокомментировал ситуацию с объявлением НАБУ подозрения министру агрополитики Николаю Сольскому.



