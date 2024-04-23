Министр Сольский отреагировал на информацию о подозрении от НАБУ

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Slava Kot
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о разоблачении схемы с высшими украинскими чиновниками, к которой по информации СМИ мог быть причастен действующий министр аграрной политики Николай Сольский. На эти сообщения отреагировал Сольский заявлением в Telegram-канале Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Министр агрополитики Николай Сольский. Фото из открытых источников
В НАБУ заявили, что вручили подозрение бывшему председателю аграрного комитета Верховной Рады и действующему министру в завладении государственной землей на 291 млн. грн. и попытке завладения землей еще на 190 млн. грн. Николай Сольский прокомментировал ситуацию, отметив, что информация НАБУ, которая распространяется в СМИ, касается периода 2017-2018 годов, когда он еще был адвокатом и не имел отношения к комитету ВР или Минагро.
По словам министра агрополитики, он гарантирует "максимальную открытость для установления истины" в расследовании НАБУ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Николай Сольский рассказал, благодаря кому стал возможный "зерновой коридор".
Также "Комментарии" писали о политологе Виталие Кулике, который прокомментировал ситуацию с объявлением НАБУ подозрения министру агрополитики Николаю Сольскому.
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