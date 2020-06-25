kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.06.2020

BTC/USD

9224.64

ETH/USD

233.56

LTC/USD

42.60

НБУ 25.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Венгрия открывает границы для украинцев: в МИД назвали дату
commentss НОВОСТИ Все новости

Венгрия открывает границы для украинцев: в МИД назвали дату

Украинцы смогут либо проезжать Венгрию транзитом, либо оставаться там максимум в течение суток

сегодня, 14:46
Автор:

Виолетта Комаровская
Венгрия открывает границы для украинцев: в МИД назвали дату

Уже в следующий понедельник, 29 июля, Венгрия откроет все пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто. Попасть на территорию европейского государства смогут и украинцы, и граждане Венгрии. Однако требования к ним будут разными. 

Пункты пропуска на границе с Украиной Венгрия закрыла еще в начале карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. Работал только один из них - "Захонь-Чоп". Теперь же ограничения решили снять и на остальных четырех, среди которых крупные "Лонья-Звонковое" и "Берегшурань-Лужники". В полноценном режиме они заработают с 6 утра понедельника, 29 июня. Открыть КПП решили, чтобы на уменьшить очереди на границе.

"Мы таким образом хотим обеспечить свободное передвижение с одной страны в другую. Но правила пересечения границ, при этом, останутся неизменными", - говорит Сийярто. 

Так граждане Венгрии могут вернуться домой без каких либо условий. А вот украинцы могут попасть в Венгрию только, если собираются проехать ее транзитом. Либо же они обязаны будут вернуться в Украину в течение 24 часов. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали, какие страны откроют двери украинцам без каких-либо ограничений на границе. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/tourism/news/granicu-s-vengriey-otkroyut-dlya-ukraincev-29-iyunya-novosti-11050823.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!