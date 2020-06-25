Венгрия открывает границы для украинцев: в МИД назвали дату

Уже в следующий понедельник, 29 июля, Венгрия откроет все пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто. Попасть на территорию европейского государства смогут и украинцы, и граждане Венгрии. Однако требования к ним будут разными.

Пункты пропуска на границе с Украиной Венгрия закрыла еще в начале карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. Работал только один из них - "Захонь-Чоп". Теперь же ограничения решили снять и на остальных четырех, среди которых крупные "Лонья-Звонковое" и "Берегшурань-Лужники". В полноценном режиме они заработают с 6 утра понедельника, 29 июня. Открыть КПП решили, чтобы на уменьшить очереди на границе.

"Мы таким образом хотим обеспечить свободное передвижение с одной страны в другую. Но правила пересечения границ, при этом, останутся неизменными", - говорит Сийярто.

Так граждане Венгрии могут вернуться домой без каких либо условий. А вот украинцы могут попасть в Венгрию только, если собираются проехать ее транзитом. Либо же они обязаны будут вернуться в Украину в течение 24 часов.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, какие страны откроют двери украинцам без каких-либо ограничений на границе.

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